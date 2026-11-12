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Esperaban el transporte público: Camioneta atropella a tres mujeres en la Agrícola Oriental, CDMX | Accidentes EN VIVO

Las tres mujeres esperaban el paso del transporte público cuando fueron embestidas por una camioneta blanca en calles de la Agrícola Oriental, CDMX.

1 minuto lectura
Escrito por: Fernanda BenítezIván RamírezIsidro Corro

Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros accidentes viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 12 de noviembre 2026; toma precauciones.

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¿Qué pasa en calles de la CDMX? Accidentes y otras afectaciones que afectan la circulación este jueves

Hace 30 minutos

Camioneta a exceso de velocidad atropella a tres mujeres en la Agrícola Oriental

¡Trágica mañana en CDMX! En las primeras horas de este 12 de noviembre, una camioneta atropello a tres mujeres en calles de la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco; el conductor también resultó herido. 

Al parecer, las tres víctimas esperaban el paso del transporte público, cuando fueron embestidas por el vehículo; el exceso de velocidad habría provocado el accidente.

Familiares de las tres mujeres atropelladas en Iztacalco trataron de golpear al conductor; sin embargo, no lograron agredirlo. Bomberos, policías y paramédicos acudieron al lugar para atender la emergencia. 

¿Cuál es el estado de salud de las mujeres atropelladas y qué pasará con el conductor?

Por el momento se desconoce la identidad de las tres mujeres atropelladas, así como el estado de salud actual de las víctimas del accidente; se desconoce lo qué pasará con el conductor del vehículo. 


Las mujeres esperaban el transporte público en la Agrícola Oriental, CDMX.
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