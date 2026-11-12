Esperaban el transporte público: Camioneta atropella a tres mujeres en la Agrícola Oriental, CDMX | Accidentes EN VIVO

¡Trágica mañana en CDMX! En las primeras horas de este 12 de noviembre, una camioneta atropello a tres mujeres en calles de la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco; el conductor también resultó herido.

Al parecer, las tres víctimas esperaban el paso del transporte público, cuando fueron embestidas por el vehículo; el exceso de velocidad habría provocado el accidente.

Familiares de las tres mujeres atropelladas en Iztacalco trataron de golpear al conductor; sin embargo, no lograron agredirlo. Bomberos, policías y paramédicos acudieron al lugar para atender la emergencia.

¿Cuál es el estado de salud de las mujeres atropelladas y qué pasará con el conductor?

Por el momento se desconoce la identidad de las tres mujeres atropelladas, así como el estado de salud actual de las víctimas del accidente; se desconoce lo qué pasará con el conductor del vehículo.



