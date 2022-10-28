Asaltan a esposo de Nancy Pelosi en su residencia en San Francisco

Paul Pelosi, esposo de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, fue víctima de un asalto durante la madrugada en su residencia en San Francisco.

La oficina de Nancy Pelosi detalló que un asaltante entró a la residencia de los Pelosi en San Franciso y agredió a Paul; el atacante fue detenido y se investigan el motivo del asalto.

Paul Pelosi, the husband of House Speaker Nancy Pelosi, was 'violently assaulted' after a break-in at the couple's California home early on Friday, her office said in a statement https://t.co/nLcs1AmVFD pic.twitter.com/i0HEHgz3ge — Reuters (@Reuters) October 28, 2022

En tanto, Paul Pelosi fue llevado al hospital para ser atendido tras la agresión, informó la oficina de la presidenta de la Cámara de Representantes en un breve comunicado.

Nancy Pelosi y su familia agradecieron a los socorristas y los profesionales médicos que atendieron a Paul Pelosi tras el asalto.

Biden habla con Pelosi tras asalto a su esposo

Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que Joe Biden habló con Nancy Pelosi para expresarle su apoyo tras el horrible asalto a su casa en California donde su esposo resultó lesionado.

Aseguró que Biden está orando para la recuperación de Paul Pelosi y espera su pronta recuperación.

.@POTUS is praying for Paul Pelosi and for Speaker Pelosi’s whole family. This morning he called Speaker Pelosi to express his support after this horrible attack. He is also very glad that a full recovery is expected. — Karine Jean-Pierre (@PressSec) October 28, 2022

¿Quién es el esposo de Nancy Pelosi?

Paul Pelosi, de 82 años, es un empresario propietario de equipos de futbol de la liga estadounidense, además de operador de Financial Leasing Services, Inc., empresa de manejo de bienes raíces de inversión y consultoría.

Nancy y Paul Pelosi contrajeron nupcias en el año de 1963.

De acuerdo con la agencia Reuters, Paul Pelosi, de 82 años, fue declarado culpable de un delito menor por conducir bajo los efectos del alcohol tras verse involucrado en un accidente de tráfico en mayo. Fue condenado a cinco días de cárcel en el condado de Napa, California.

Nancy Pelosi presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, que es la segunda en la línea de sucesión a la presidencia de Estados Unidos, no se encontró en su casa en el momento de la agresión de madrugada.

Pelosi es propietaria de una empresa inmobiliaria y de capital riesgo con sede en San Francisco.