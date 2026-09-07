¿Por qué caen tantos rayos en el Cerro del Chiquihuite en CDMX? la razón detrás del fenómeno

La tarde-noche del 6 de septiembre, un tremendo rayo cayó sobre el Cerro del Chiquihuite a las afueras de la Ciudad de México (CDMX), una zona donde suele ser frecuente que caigan este tipo de fenómenos, pero ¿cuál es la explicación detrás de esto?

¿Por qué caen muchos rayos en el Cerro del Chiquihuite?

No es la primera vez que el Cerro del Chiquihuite sorprende con este tipo de fenómenos, y mucho se debe a la altura del cerro y las antenas de radiodifusión que se encuentran en la cima.

Mismas que pueden favorecer que algunas descargas lleguen hasta estos puntos, pero esto no significa que el cerro “atraiga” rayos por sí mismo.

La explicación está en que, cuando una tormenta genera suficiente diferencia de carga eléctrica, las descargas pueden encontrar condiciones favorables para llegar a los puntos más altos de la ciudad, especialmente las que tienen menor resistencia eléctrica entre las nubes y el suelo.

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Cerro del Chiquihuite: factores que lo hacen un “imán” de rayos

Este lugar se ubica entre la alcaldía Gustavo A. Madero y el municipio de Tlalnepantla de Baz, en el Estado de México. Forma parte de la Sierra de Guadalupe y alcanza alrededor de 2 mil 650 metros sobre el nivel del mar.

A tal elevación, se convierte en uno de los puntos más altos del norte de la ciudad, donde se instalan incluso antenas de transmisión, lo que lo vuelve un “imán” perfecto para las tormentas eléctricas.

Entre otros factores se encuentran:



Camino corto para la descarga: Durante una tormenta, la diferencia de potencial entre la nube y la tierra se libera siguiendo el trayecto que tenga menor resistencia, por lo que colinas, cimas y estructuras aisladas reciben más los impactos.

Temporada de lluvias: en el Valle de México se combinan factores como humedad, calor e inestabilidad atmosférica, lo que genera tormentas eléctricas frecuentes sobre las zonas altas del norte, como entre el Chiquihuite.

Por otro lado, la presencia de rocas volcánicas, antenas y otras estructuras en la cima puede influir en la distribución de las descargas; además, que el cerro no cuente con mucha vegetación hace que el lugar sea más susceptible a estos fenómenos.

¿Cómo se forman los rayos durante una tormenta?

Los rayos se producen dentro de grandes nubes de tormenta, conocidas como cumulonimbos. En su interior chocan partículas de hielo, gotas de agua y granizo, lo que favorece la separación de cargas eléctricas.

Mientras algunas partes de la nube acumulan carga negativa, otras concentran carga positiva y cuando la diferencia eléctrica alcanza un nivel suficiente, el aire deja de funcionar como aislante y se produce una descarga.

¿Qué tan peligrosos son los rayos en México?

Entre 1998 y 2021, México registró 2 mil 470 muertes provocadas por descargas eléctricas atmosféricas, de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Un estudio sobre el riesgo de muertes por rayos en el país señala que entre los estados más afectados son el Estado de México, Guerrero y Michoacán

Por lo que ante la presencia de rayos, Protección Civil recomienda evitar cumbres, cerros y otros lugares elevados. Lo más seguro es buscar refugio dentro de un edificio sólido y mantenerse alejado de árboles, estructuras metálicas y espacios abiertos.