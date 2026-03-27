México vs Portugal en el Estadio Banorte: la historia y relación entre dos países más allá del partido

El Estadio Banorte en CDMX será reinaugurado este sábado 28 de marzo con el histórico partido México contra Portugal, un encuentro que no solo reúne a dos selecciones en la cancha, sino también a dos países con una relación que va más allá del futbol.

México y Portugal; una relación con más de un siglo de historia

Durante el partido México contra Portugal en el Estadio Banorte, la atención estará en el juego y sus estrellas, pero detrás del espectáculo existe una relación bilateral que se ha fortalecido con el tiempo.

México y Portugal mantienen vínculos en comercio, inversión, cultura y migración , elementos que han construido una relación constante entre ambos países.

México y Portugal conmemoran más de 160 años de relaciones diplomáticas; a lo largo de este tiempo, ambos países han impulsado intercambios en distintos ámbitos, desde el cultural hasta el académico.

Exposiciones, festivales de cine y colaboraciones literarias han formado parte de esta relación. En años recientes, actividades conjuntas han reforzado el intercambio cultural, acercando a ambas sociedades más allá de la distancia geográfica.

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Comercio e inversión entre México y Portugal

En el terreno económico, la relación también tiene movimiento. Durante 2024, México exportó principalmente vehículos hacia Portugal, mientras que las importaciones se concentraron en productos como papel y cartón.

Las inversiones y remesas entre ambos países son menores en comparación con otros socios comerciales, pero mantienen una dinámica constante; además, hay presencia de comunidades migrantes, especialmente en estados como Baja California, Guanajuato y CDMX.

Más que un partido en el Estadio Banorte

Aunque el foco estará en lo que ocurra en la cancha, el contexto detrás del partido amplía la conversación. La relación entre México y Portugal muestra cómo dos países pueden coincidir en distintos ámbitos, desde la cultura hasta la economía.

Así, el Estadio Banorte en CDMX no solo será sede de un partido, sino también un escenario donde se cruzan historia, intercambio y cooperación entre dos naciones que comparten más de lo que parece a simple vista.