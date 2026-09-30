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Equipo de primera división contrata a arquitectos que remodelaron el Wembley para su nuevo estadio con capacidad para 100 mil espectadores en Manchester
Un equipo de futbol en Manchester prepara un nuevo estadio para 100 mil espectadores y contrató a los arquitectos que remodelaron el histórico Wembley.
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¿Y si sí? Registran a un bebé en Matamoros, Tamaulipas, como “Isisi”
Unos padres en Tamaulipas registraron a su bebé como “Isisi”, inspirados en la Selección Mexicana. Estos son los detalles de este insólito caso.
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“Nos tienen celos”: Milei rompe el silencio tras reclamos de Argentina por perder final del Mundial 2026
Javier Milei, presidente de Argentina, habló tras toda la polémica surgida en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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¿Apoya a Trump? Ferran Torres usa polémica gorra en festejos de España
Ferran Torres está en medio de la polémica al usar una gorra inspirada en Donald Trump en los festejos tras ganar la Copa Mundial de la FIFA™
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¡El Canal del Mundial! TV Azteca se consolida como el favorito de la afición en la Copa del Mundo 2026
Más de 88 millones de personas eligieron a TV Azteca para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026™, dando como resultado que se coronara como el Canal del Mundial.
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Vandalizan Refugio Franciscano de animales en la México-Toluca
Vandalizan el Refugio Franciscano en la México-Toluca dejando destrozos en jaulas de animales, y el Ángel de la Independencia celebra al campeón del mundo.
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El "Remo Vikingo" une a todo un país tras la histórica participación de Noruega en el Mundial 2026
No importa el resultado, la fiesta es nuestra: Por qué la afición de México es el alma de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
"Aunque la vida me cueste" La afición nunca dejó de creer; fotos tras eliminación de México en el Mundial 2026
"Ojalá dure muchos años": el deseo de Cristian para su "hermano" el pato "Merlín"
Dos banderas, una misma fiesta: Uzbekistán y Colombia se enfrentan en el Mundial 2026