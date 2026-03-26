Así fue la erupción volcánica que dio origen al suelo del Estadio Banorte en CDMX

El Estadio Banorte en CDMX será reinaugurado este sábado 28 de marzo con el partido México contra Portugal, un evento que marca el regreso de uno de los recintos más importantes del país; sin embargo, más allá del futbol, hay un detalle poco conocido: el terreno donde se jugará este encuentro tiene un origen que se remonta a una erupción volcánica.

Detrás de este partido entre México contra Portugal en el Estadio Banorte, existe una historia que ocurrió hace casi dos mil años; el suelo que hoy sostiene la cancha en CDMX no es tierra común, sino lava solidificada producto de una antigua erupción que transformó por completo esta zona del Valle de México.

Una erupción que cambió el paisaje de la CDMX

Todo comenzó con el volcán Xitle, un pequeño cono que surgió en las laderas del Ajusco; su erupción, ocurrida aproximadamente entre los años 245 y 315 d.C., liberó grandes cantidades de lava que se extendieron por el sur de la cuenca, cubriendo lo que hoy es la zona del Pedregal.

El proceso inició con expulsiones de ceniza y fragmentos volcánicos, después, la actividad se volvió más constante y la lava comenzó a fluir de forma continua.

Esa lava era extremadamente caliente y fluida. Avanzó varios kilómetros, cubriendo terrenos, vegetación y asentamientos antiguos. Uno de los casos más conocidos es Cuicuilco, una de las primeras ciudades del Valle de México, que quedó sepultada bajo la roca volcánica.

A diferencia de otros desastres volcánicos más explosivos, en este caso la lava avanzó lentamente; esto permitió que muchas personas escaparan, pero el ecosistema quedó completamente transformado.

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El origen del suelo donde está el Estadio Banorte

El resultado de esa erupción es el terreno conocido como Pedregal de San Ángel: se trata de una superficie formada por roca volcánica dura, irregular y difícil de trabajar.

Siglos después, cuando comenzó la urbanización de la zona, esta base representó un reto para la construcción; en el caso del Estadio Banorte en CDMX, los ingenieros tuvieron que excavar directamente en la roca para poder cimentar la estructura.

Durante la obra, en la década de 1960, fue necesario retirar grandes cantidades de piedra volcánica para crear los cimientos. A pesar de la dificultad, este tipo de suelo ofrece una ventaja: es más estable ante movimientos sísmicos.