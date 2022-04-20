Declaran estado de emergencia por incendios forestales en Arizona, EU

Al menos un par de docenas de inmuebles han sido calcinados por los incendios forestales en Arizona que se avivan con el viento y que ya provocaron que se declarara el estado de emergencia en esa parte del territorio de Estados Unidos (EU).

Evacuación masiva por incendios forestales en Arizona

Las enormes llamas de los incendios forestales sobre todo las registradas en una zona rural han obligado a la evacuación de más de 700 hogares. Las autoridades del condadode Coconino han informado sobre que evacuaron 766 hogares y unos mil animales de la zona en donde se estima que viven más de dos mil personas.

El condado declaró el estado de emergencia mientras las llamas de los incendios forestales avanzan hacia las afueras de la ciudad de Flagstaff y debido a que han cubierto unos 15 mil kilómetros cuadrados, según el más reciente reporte de Jim Driscoll, jefe de policía de Coconino en Arizona, EU.

Tunnel Fire grows to 6,000 acres, prompts evacuations #TunnelFire

At zero containment, the Tunnel Fire located 14 miles northeast of Flagstaff has grown substantially due to high winds and spread toward the northeast at high rate, eventually moving across U.S. Highway 89. pic.twitter.com/t69v8PMtl1 — Coconino NF (@CoconinoNF) April 20, 2022

Incendios forestales mantienen bajo amenaza a docenas de viviendas en Arizona

Mientras tanto, unas 200 viviendas continúan en riesgo debido a que los incendios forestales se encuentran muy cerca, de hecho los vecinos recordaron justo cuando hace 12 años tuvieron que huir mientras un incendio mucho mayor afectada a la región.

Autoridades temen que ya se haya registrado una primera víctima fatal, esto luego que la policía recibiera la llamada de un hombre atrapado en su casa, sin embargo los bomberos no han logrado llegar hasta él, por lo que no se sabe si el hombre continúa con vida.

Tunnel Fire burning NE of Flagstaff. It’s a very windy day. Prayers for those working to put this out. #TunnelFire pic.twitter.com/wyVLAFx4CH — Kristen Byrd (@KristenByrd7) April 19, 2022

Las llamas de los incendios forestales alcanzaban hasta 30 metros de altura, según el reporte del Servicio Forestal de Estados Unidos (EU), mientras que unos 200 bomberos trabajan intensamente en una línea de contención debido a que vientos de hasta 80 kilómetros por hora, impulsaban el fuego hacia una autopista de Arizona.

Las llamas perecen desplazarse hacia el noreste y lejos de las zonas con mayor población en Flagstaff, según informó Brady Smith, vocero del Bosque Nacional de Coconino.

Se estima que en breve, un equipo nacional de gestión de incendios tome el relevo de la operación para combatir los incendios forestales en Arizona, EU.