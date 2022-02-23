Estado de emergencia en Ucrania ante avance de tropas de Rusia

El principal responsable del Consejo de Seguridad de Ucrania, Oleksiy Danilov, anunció esta mañana de miércoles el estado de emergencia en todo el territorio, que durará 30 días y podría extenderse por otros 30 ante el avance de tropas de Rusia.

“El Parlamento ucraniano debe dar su visto bueno a esta decisión en las próximas 48 horas”, declaró el secretario del Consejo de seguridad y de defensa nacional, Oleksii Danilov.

En las regiones de Donetsk y Lugansk, el estado de emergencia está vigente desde 2014. Los separatistas prorrusos han controlado partes de esas regiones desde aquel año.

Gracias a este mecanismo, las autoridades van a poder “incrementar la protección” del orden público y el de las infraestructuras estratégicas, “limitar la circulación, intensificar la verificación de vehículos y de documentos de individuos”, explicó Danilov.

Rusia los ha reconocido como repúblicas con sus fronteras aspiracionales, que incluyen muchos territorios hoy controlados por Kiev.

Permiso a residentes para portar armas de fuego

El parlamento de Ucrania aprobó hoy miércoles en primera lectura un proyecto de ley que otorga permiso a los ucranianos para portar armas de fuego y actuar en defensa propia. "La adopción de esta ley es de pleno interés para el Estado y la sociedad", dijeron los autores del proyecto legislativo en una nota, y agregaron que esta ley era necesaria debido a las "amenazas y peligros existentes para los ciudadanos de Ucrania".

Los ucranianos se enfrentan a la peor crisis de seguridad de su historia, con Rusia dispuesta a tomar nuevos territorios y amenazando en un nuevo ultimátum para que Kiev renuncie a sus aspiraciones de formar en el futuro parte de la OTAN.

Rusia desplegó unos 150,000 soldados

Desde hace semanas, Rusia desplegó en la frontera con Ucrania unos 150,000 soldados y el lunes reconoció la independencia de dos territorios separatistas del este de Ucrania: las autoproclamadas ‘repúblicas’ de Donetsk y Lugansk. Esto atizó las acusaciones de que prepara un ataque a gran escala contra el país vecino.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania comunicó este mismo miércoles que se inició, sobre la base de un decreto del presidente del país, el reclutamiento de reservistas de entre 18 y 60 años. El período máximo del servicio militar es de un año, indicó el Estado Mayor.

Continúan los combates

Este miércoles, en la línea de frente seguían los combates entre el ejército de Ucrania y los separatistas.

“Comenzaron a disparar con más fuerza”, contó a la AFP Dmitri Maksimenko un minero del pequeño pueblo de Krasnogórivka, situado cerca del frente.

El hombre afirmó estar “conmocionado” con la noticia de que Rusia reconoció la independencia de los separatistas. “No sé qué va a pasar, pero honestamente, tengo un poco de miedo”, admitió.

Ucrania está en el centro de una de las peores crisis de seguridad que ha visto Europa. Moscú aprobó el uso de sus tropas en el extranjero esta semana después de que Putin señalase a Ucrania como una amenaza para Rusia en el presente y todavía más en el futuro.

Danilov aclaró esta mañana que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, no ha discutido el desarrollo de armas nucleares, algo que, según Vladimir Putin, representa una de las amenazas estratégicas para Rusia.

Por la mañana, Ministerio de Exteriores de Ucrania ordenó a sus ciudadanos abandonar "inmediatamente" el territorio de Rusia. "Subrayamos que la negligencia a estas recomendaciones complicará significativamente la prestación de protección adecuada a los ciudadanos ucranianos en la Federación Rusa", indicó el Ministerio.

