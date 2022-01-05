VIDEO: Kazajistán declara estado de emergencia por manifestaciones

Kazajistán declaró estado de emergencia en su capital, tras las manifestaciones que culminaron con incendios en edificios públicos, lo que las autoridades consideraron los peores disturbios registrados en más de una década en el país.

Tras las manifestaciones en Kazajistán, un decreto presidencial anunció un estado de emergencia de dos semanas y toque de queda nocturno en la capital Nur-Sultan, debido a una "amenaza de seguridad grave y directa a los ciudadanos".

También se declararon estados de emergencia en Almaty y en la provincia occidental de Mangistau, donde comenzaron las manifestaciones violentas.

La situación en Kazajstán:

—Estado de emergencia en todo el país

—El Gobierno ha renunciado

—El actual presidente ha desplazado a Nazarbáyev

—Se ha solicitado ayuda militar a Rusia

—En Almaty los manifestantes han tomado el aeropuerto, asaltado comisarías, y hay saqueos. pic.twitter.com/2Pll9dufTE — NIPORWIFI © (@niporwifi) January 5, 2022

Los manifestantes salieron a las calles a protestar por el aumento al precio del combustible en Kazajistán, sin embargo, durante la manifestación había señales de demandas políticas más amplias.

En redes sociales circularon varios videos que dieron muestra de las manifestaciones y la violencia que se vivió en Kazajistán. Un bloguero transmitió en vivo el momento en que los inconformes incendiaron la oficina del alcalde de Almaty, mientras de fondo se escucharon algunos disparos.

Algunos manifestantes se dirigieron a la ciudad de Almaty sobre un camión, por lo que las Fuerzas de Seguridad de Kazajistán intentaron detener su marcha con cascos y escudos antidisturbios, lanzando gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

🎥🛑En #Kazajistán 🇰🇿 el presidente de Kazajistán ha manifestado:



🔻"Considero que una apelación a los socios de la OTSC es apropiada y oportuna" y señala que "los acontecimientos en Almaty son un ataque realizado por grupos terroristas".

pic.twitter.com/xbmqBd5U8B — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) January 5, 2022

Autoridades de Almaty informaron que los inconformes golpearon a 500 civiles y saquearon cientos de negocios durante la manifestación.

En tanto, el departamento de salud de la ciudad dijo que 190 personas solicitaron ayuda médica, incluyendo 137 policías, por lo que las autoridades locales instaron a los residentes a permanecer en casa.

🛑En #Kazajistan 🇰🇿 el alcalde adjunto de Almaty, Yerzhan Babakumarov, ha dicho a los periodistas que el aeropuerto de la ciudad ha sido liberado y las fuerzas kazajas han lanzado una operación especial "para limpiar la ciudad de terroristas". pic.twitter.com/xLzXxZjBQC — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) January 5, 2022

¿Por qué hay manifestaciones en Kazajistán?

Cientos de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Kazajistán para manifestarse contra el aumento al precio del combustible, motivo que los llevó a irrumpir en los edificios públicos del país.

Tras las violentas manifestaciones, el gobierno de Kazajistán optó por dimitir y el presidente Kassym-Jomart Tokayev aceptó la renuncia del gobierno un día después que la policía utilizara gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento para expulsar a cientos de manifestantes de la plaza principal de Almaty.