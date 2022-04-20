Estados Unidos podría reanudar acuerdos migratorios con Cuba

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que su país explora la posibilidad de reanudar acuerdos migratorios con Cuba.

“Todo el mundo sabe que hemos tenido acuerdos migratorios con el país de Cuba durante muchos años. Esos fueron discontinuados y exploramos la posibilidad de retomarlos”.

Explicó que reanudar los acuerdos migratorios con Cuba refleja el compromiso del gobierno de Estados Unidos con las vías legales, ordenadas y humanas para los cubanos, por lo que se reunirá vía remota con autoridades cubanas para discutir preocupaciones de migración.

“Eso es un reflejo de nuestro compromiso con las vías legales, ordenadas y humanas para que las personas, incluidos los cubanos, no se lancen, por ejemplo a los mares, que es un viaje extraordinariamente peligroso”.

Estados Unidos quiere frenar migración en Cuba y Panamá

Alejandro Mayorkas se encuentra en Panamá con el secretario de Estado, Antony Blinken, donde se reunieron con autoridades panameñas para hablar sobre cómo frenar la migración ilegal a Estados Unidos.

|Reuters

En dichas reuniones, Antony Blinken también mencionó los “retrocesos” en la democracia de El Salvador debido a las medidas que tomó el presidente Nayib Bukele, contra los pandilleros para frenar una ola de violencia generada en el país.

“El Salvador ha experimentado retrocesos en la gobernabilidad democrática en la separación de poderes, en el estado de derecho y esperamos que el presidente (Nayib) Bukele avance para abordar algunos de esos retrocesos”.

Por lo que Blinken exhortó al gobierno de El Salvador “a implementar un estado de emergencia en un asunto que es compatible con los derechos humanos”.

El secretario de Estado de Estados Unidos también pidió una mayor cooperación regional para ayudar a las comunidades afectadas por la afluencia de refugiados y migrantes, mientras buscaba reunir a las naciones del hemisferio occidental para abordar la migración récord.

"Sabemos que prácticamente todos los aspectos de este problema exigen coordinación, cooperación, consulta y no solo entre gobiernos sino entre organizaciones internacionales, instituciones financieras internacionales, sociedad civil, etc", indicó Blinken.

