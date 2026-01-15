Bullying mortal: Colombiano muere en tiroteo en preparatoria de Estados Unidos

El bullying , o acoso escolar, no sólo daña las relaciones entre los alumnos, sino que puede llegar hasta quitarles la vida. Tal es el caso de un adolescente colombiano en la comunidad de Cicero, Illinois, en Estados Unidos, quien resultó muerto después de que su abusador le disparara.

El trágico caso de Johan Adaree-Sánchez: víctima de bullying en Illinois

Donna Medina, de 17 años, presenció cómo dispararon y mataron a su novio, el también adolescente de 17 años Johan Adaree-Sánchez, originario de Colombia. Donna solo habla español, por lo que la prima de Sánchez, Natalia López, tradujo sus desgarradoras palabras. "Ahora mismo me siento con el corazón roto y estoy pasando por algo que nunca tendría que pasar", expresó Donna con voz quebrada.

Medina relató que Sánchez sufría bullying en la preparatoria Morton East. La escuela confirmó que él era estudiante allí y que el tiroteo ocurrió después del horario de clases. Un vocero del pueblo indicó que alrededor de las 15:20 horas del 8 de enero de 2026, los oficiales respondieron a una llamada de disparos en la cuadra 2100 de la Avenida 59, donde encontraron a un joven de 17 años con un impacto de bala.

El acoso constante que terminó en tragedia en la parada de autobús

Medina asegura que el tiroteo del día anterior surgió del acoso constante . “Ayer después de la escuela, iban a tomar el autobús como siempre lo hacen, pero cuando estaban allí en la parada de autobús, había ese grupo de chicos esperándolo”, explicó Donna a través de Natalia. Ella describe cómo Sánchez corrió, ella lo siguió y entonces escuchó un disparo.

La prima de Sánchez, que caminaba con ellos, intentó repeler a los agresores. Uno de los chicos portaba un arma, golpeó a la prima con la culata del arma y comenzó a disparar. “El primer disparo fue directo a su pecho”, detalló Medina. Luego, Donna soltó su mochila e intentó acercarse más.

Relato de los testigos: el esfuerzo por salvar al joven colombiano

Cuando Medina se acercó, le dispararon de nuevo en el tobillo de Sánchez. Ella luchó por salvar a su novio. “Ella trató de darle respiración boca a boca. Trató de hacer todo lo que pudo para salvarlo”, relató Natalia. “Pero ella trató, ya vio que estaba pálido y no respiraba”, recordó Donna.

