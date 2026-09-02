Notas
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¡Tiroteo en Minneapolis! Ataque en edificio deja tres muertos y tres policías heridos
Tiroteo Minneapolis deja tres muertos, incluido el sospechoso, y tres policías heridos en un edificio del centro; dos agentes recibieron impactos de bala.
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VIDEO: Tiroteo en Minneapolis; policía abate al atacante y reportan múltiples víctimas
Un tiroteo en el centro de Minneapolis dejó al menos dos víctimas mortales y varios heridos.
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Tragedia en guardería de Minneapolis: Apuñalamiento deja tres muertos, entre ellos un niño
Una tragedia sacudió una guardería en Minneapolis: un hombre mató a su esposa y a su hija de 7 años; otros seis niños estaban en el lugar y resultaron ilesos.
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¡Sustote! Un rayo cae cuando reclusos regresaban de cenar y deja ocho heridos en Ohio, EU
Un rayo cayó cerca de una prisión en Ohio cuando los reclusos regresaban de cenar: ocho resultaron heridos y al menos tres fueron reportados en estado crítico.
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Tragedia en Idaho: Captan a tirador que dejó 3 muertos en plaza comercial de Twin Falls
Las autoridades de Idaho alertaron de un tiroteo activo en una plaza comercial de Twin Falls.
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Le regaló un rifle a su hijo en Navidad y mató a 4 en su escuela: Condenan a prisión al padre del autor del tiroteo de Georgia
Colin Gray, padre del adolescente que perpetró el tiroteo en una escuela de Georgia en 2024, fue condenado a 15 años de prisión.