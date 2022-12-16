Los Archivos Nacionales de Estados Unidos publicaron miles de documentos relacionados con el asesinato del entonces presidente John F. Kennedy en 1963 poco después de que el presidente Joe Biden emitiera una orden ejecutiva autorizando la publicación que también mantuvo en secreto cientos de otros registros confidenciales.

No se esperaba que la publicación de 12 mil 879 documentos incluyera nuevas bombas informativas o cambiara la conclusión a la que llegó la comisión encabezada por el presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, de que Lee Harvey Oswald, un exmarine y activista comunista que había vivido en la Unión Soviética, actuó solo. Sin embargo, el último caché será útil para los historiadores que se centren en los eventos relacionados con el asesinato.

Sam Pate / Locutor de radio:

El automóvil del presidente ahora se está moviendo hacia Elm Street y será solo cuestión de minutos antes de que llegue al Trade Mart. Estuve en Stamens Freeway antes e incluso la autopista estaba repleta de espectadores que esperaban su oportunidad de ver al presidente mientras se dirigía hacia Trade Mart”.

Kennedy fue asesinado a tiros mientras viajaba en su caravana por Dallas el 22 de noviembre de 1963, a la edad de 46 años.

Miles de libros, artículos, programas de televisión y películas han explorado la idea de que el asesinato de Kennedy fue el resultado de una elaborada conspiración. Ninguno ha presentado pruebas concluyentes de que Oswald, quien fue asesinado a tiros por el dueño del club nocturno Jack Ruby dos días después de matar a Kennedy, trabajó con alguien más, aunque conservan una poderosa moneda cultural.

Estados Unidos revela secretos sobre asesinato de J.F. Kennedy.

Tras demora por Covid-19, difunden archivos secretos de J.F. Kennedy

En 1992, el Congreso de Estados Unidos ordenó que todos los archivos sellados restantes relacionados con la investigación de la muerte de Kennedy se abrieran completamente al público a través de los Archivos Nacionales en 25 años, antes del 26 de octubre de 2017, excepto aquellos que el presidente autorizó para una mayor retención.

En 2017, el entonces presidente Donald Trump publicó un alijo de registros, pero decidió publicar los documentos restantes de forma continua.

Originalmente, se suponía que todos los archivos J.F. Kennedy restantes se publicarían en octubre de 2021. Biden pospuso esa publicación planificada, citando demoras causadas por la pandemia de COVID-19, y anunció que, en cambio, se divulgarían en dos lotes: uno el 15 de diciembre. 2021, y otro antes del 15 de diciembre de 2022, luego de someterse a una revisión intensiva de un año.