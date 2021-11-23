ONU: Estados Unidos podría socavar el derecho a voto de las minorías

Fernand de Varennes, relator especial sobre asuntos de las minorías, hablando en el último día de una visita de dos semanas a Estados Unidos, denunció una ley de Texas que, según él, da lugar a la dilución del derecho de voto de las minorías.

Experto habla sobre el derecho a voto de las minorías en Estados Unidos

Fernand de Varennes pidió un "Nuevo Trato" para revisar la legislación:

Desgraciadamente, se está haciendo evidente que se trata de una cuasi tiranía de la mayoría, en la que se niega el derecho al voto de las minorías en muchas zonas, en algunas partes de Estados Unidos.

No hubo una reacción inmediata de Estados Unidos a sus observaciones preliminares, que de Varennes dijo haber compartido con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos a primera hora del día.

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Los demócratas han hecho de la reforma electoral una prioridad a la luz de las restricciones republicanas al voto estatal aprobadas en respuesta a las falsas afirmaciones del expresidente Donald Trump sobre el fraude electoral masivo de 2020.

Al menos 19 estados han aprobado leyes que dificultan el voto, según el Centro Brennan para la Justicia, de carácter no partidista. Los republicanos en el Congreso han bloqueado la legislación propuesta en múltiples ocasiones este año.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este mes una demanda contra Texas por su ley que frena el voto por correo, en el último esfuerzo del gobierno de Joe Biden por combatir las nuevas restricciones al voto.

