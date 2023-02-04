¿Un globo espía chino sobrevuela por Latinoamérica? Esto dice EU

Un nuevo globo espía chino podría estar sobrevolando por Latinoamérica, así lo dieron a conocer autoridades del Pentágono del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (EU).

Se trata de un objeto volador blanco, que presenta similitudes a un globo aerostático, y que en días recientes habría sido visto sobrevolado por EU.

“Estamos viendo reportes de un globo que transita por América Latina. Ahora evaluamos que es otro globo de vigilancia chino”, dijo el general brigadier Patrick Ryder, portavoz del Pentágono, en una declaración enviada a la prensa.

Hasta el momento, se desconoce la ubicación exacta del artefacto, pero se estima podría estar sobrevolando Costa Rica.

¿Globo espía chino podría ser derribado por EU?

El presidente de EU, Joe Biden, dejó en claro que su país "se ocupará" del globo espía chino que ha estado volando principalmente en Washington, ya que esto se califica como una "clara violación" de su soberanía.

Las declaraciones del presidente de EU se dieron luego de que el artefacto no identificado generara intensas movilizaron de aviones de combate, entre las que se determinó no disparar al objeto por temor a que los escombros pudieran representar una amenaza para la seguridad de la nación.

Ante la advertencia, Joe Biden aceptó que el globo espía chino no fuera derribado por la seguridad de los estadounidenses, pero enfatizó su país "se hará cargo".

Esto dijo Joe Biden sobre el supuesto globo espía chino|REUTERS

¿Qué es el globo espía chino?

La presencia del supuesto globo espía chino en el espacio aéreo de EU ha desencadenado una crisis diplomática entre Washington y Pekín, lo que ha motivado la suspensión del viaje que el secretario de Estado, Antony Blinken, tenía previsto hacer al país asiático en los próximos días.

Blinken ofreció una conferencia ante los medios de comunicación para confirmar la cancelación de su viaje, enfatizando que "los últimos acontecimientos son perjudiciales" para los asuntos que los funcionarios planeaban abordar en territorio chino.

Por su parte, el gobierno de Pekín admitió el pasado viernes 3 de febrero que el globo le pertenece, aunque aseguró que "es un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos".

Pese a las declaraciones, el secretario de Estado informó haberse puesto en contacto con el encargado de Exteriores chino, Wang Yi, para recriminarle el “acto irresponsable” de sobrevolar el globo sobre territorio estadounidense, lo que representó para la nación "un gesto que supone una clara violación de la soberanía".