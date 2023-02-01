FBI registra casa de Joe Biden en busca de más documentos clasificados

El FBI registró la casa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Rehoboth Beach, Delaware, en busca de más documentos clasificados que pudiera tener en su poder de manera ilegal, tras el hallazgo de estos materiales en la que era su oficina y en su casa.

Bob Bauer, abogado de Joe Biden, confirmó que se realizó una “búsqueda planificada” en la casa del mandatario estadounidense con el pleno apoyo y cooperación de Biden, también explicó que el Departamento de Justicia decidió hacer el operativo sin previo aviso público.

“La búsqueda de hoy es un paso más en un proceso minucioso y oportuno del Departamento de Justicia que continuaremos apoyando y facilitando por completo. Tendremos más información al final de la búsqueda de hoy”, indicó Bauer.

#LOÚLTIMO | A esta hora el FBI adelanta un registro en la casa del presidente Joe Biden en Delaware, esto en el marco del proceso que se adelanta por la posesión de documentos clasificados que tenía el mandatario en su época como vicepresidente.



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El tema se volvió un dolor de cabeza político para Joe Biden, quien se espera que anuncie una campaña de reelección en las próximas semanas o meses. Sin embargo, el hallazgo de documentos clasificados lo despojó a él y a sus compañeros demócratas de un arma contra el expresidente Donald Trump, a quien también se le encontraron documentos clasificados en su casa.

Es la tercera vez que registran propiedades de Biden

Esta es la tercera vez que el FBI registra propiedades del presidente Joe Biden en busca de documentos clasificados, tras el hallazgo de materiales confidenciales en una oficina que él había utilizado durante su época como vicepresidente.

En esa ocasión, las autoridades encontraron papeles clasificados de la época en la que Joe Biden fungió como vicepresidente en la administración de Barack Obama entre 2009 y 2017.

En enero de este año, se encontraron más documentos clasificados en la casa particular de Joe Biden en Wilmington, Delaware. La situación fue confirmada por la Casa Blanca, quien informó que el mandatario cooperaría con las autoridades.

El FBI registró previamente la casa de Biden en Wilmington, Delaware, y encontró lo que su abogado describió como múltiples artículos que contenían material clasificado. Esa búsqueda ocurrió el 20 de enero.

