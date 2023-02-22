EU acuerda extradición a Perú del expresidente Alejandro Toledo

La Fiscalía de la Nación de Perú dijo el martes que ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado de Estados Unidos concedió la extradición del expresidente Alejandro Toledo por los cargos de colusión y lavado de activos.

Toledo, quien gobernó entre el 2001 y el 2006, es requerido por la justicia de Perú por presuntamente haber recibido más de 25 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de ayuda para obtener contratos de obras públicas.

La fiscalía peruana dijo en un mensaje por Twitter que la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público viene realizando las coordinaciones con las autoridades nacionales y extranjeras "para la próxima ejecución de su extradición" del exmandatario.

"Con esto nace una etapa de coordinación con la Interpol y las autoridades estadounidenses para determinar cuál sería el procedimiento y forma para traer a esta persona", dijo el jefe de la oficina de extradiciones de la fiscalía, Alfredo Rebaza.

"No tenemos plazo establecido (para eso) por el momento, pero no sería tanto como meses", agregó el funcionario a la estación de televisión por cable Canal N.

La Fiscalía de la Nación, como autoridad central en materia de extradiciones, informa que se ha tomado conocimiento que el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América concedió la extradición de Alejandro Toledo Manríque, por los delitos de colusión y lavado de activos pic.twitter.com/aD0QGEEicT — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) February 22, 2023

¿Por qué fue detenido el expresidente Toledo?

Toledo, de 76 años, fue arrestado en Estados Unidos en julio del 2019 tras una solicitud formal de Perú para su extradición. Tras lograr su libertad bajo fianza en el 2020, el exmandatario residía, al menos hasta agosto del año pasado, en California.

El expresidente ha negado haber pedido o recibido sobornos y no ha sido acusado penalmente en Estados Unidos. No se pudo contactar de inmediato con el exmandatario o su defensa en el país sudamericano para que comentara sobre la situación.

En agosto del año pasado el Departamento de Justicia estadounidense dijo que las autoridades del país devolverán a Perú unos 686,000 dólares incautados a Toledo.

Mientras que los fiscales federales de Brooklyn dijeron que Toledo utilizó 1,2 millones de dólares del dinero en 2007 para comprar una casa en Maryland, que vendió ocho años después.

Toledo será extraditado por tráfico de influencias y lavado de activos como parte de la investigación de los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht en Perú y del caso conocido como "Ecoteva". Mayores detalles vía @Latina_Noticias https://t.co/6BlbzpfSVr — Ruby Bautista Juárez (@RUBYBAUTI) February 22, 2023

Escándalos políticos en Perú

El fiscal del caso en Perú, José Domingo Pérez, ha solicitado 20 años y 6 meses de prisión para Toledo por el caso vinculado a la construcción de dos tramos de la "Carretera Interoceánica", una vía que une el sur de Perú con Brasil.

Perú ha enfrentado en los últimos años una ola de escándalos de corrupción relacionados con el caso de Odebrecht.

El expresidente Pedro Pablo Kuczynski, investigado también por presunto lavado de activos, estuvo bajo arresto domiciliario por acusaciones de soborno. Otro exmandatario, Alan García, se suicidó de un disparo en la cabeza para evitar ser arrestado en 2019 mientras era investigado por casos relacionados al tema.

Estados Unidos devolverá a Perú los fondos incautados a expresidente Toledo en el caso Odebrecht.

