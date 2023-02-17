Estados Unidos finaliza la búsqueda del globo derribado

Estados Unidos finalizó la búsqueda de los restos de los supuestos globos espías chinos que derribaron en su territorio y el de Canadá, hace unos días indicó John Kirby, portavoz de la Casa Blanca.

El funcionario indicó que se concluyeron con éxito los esfuerzos del ejército estadounidense para recuperar el objeto derribado, después de encontrar sensores y otros desechos. Añadió que las últimas piezas sacadas del lago fueron trasladadas al Laboratorio de la oficina Federal de Investigaciones en Virginia.

El gobierno de Estados Unidos indicó que no recuperaron todos los globos, y que probablemente no puedan recuperar el que cayó en el lago Huron, en Carolina del Norte.

|Reuters

“No lo hemos recuperado. Así que es muy difícil hasta que podamos tener en las manos algo parecido para poder decirlo. Y porque de dónde está, en el lago Huron, todos tenemos que aceptar la posibilidad de que no podamos recuperarlo”.

El avistamiento de los supuestos globos espías causó revuelo en Washington y llevó al ejército estadounidense a buscar en los cielos otros objetos que no estaban siendo captados por el radar. El Comando Norte llevó a cabo tres derribos sin precedentes de "objetos" no identificados entre el viernes y el domingo de la semana pasada.

El incidente del globo chino también llevó al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a posponer una visita planificada a Beijing y ha tensado aún más los ya desgastados lazos entre Washington y Beijing.

Estados Unidos busca una llamada con el presidente chino

Kirby dijo que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, quiere hacer una llamada con su homólogo chino, Xi Jinping, en donde hablará de las “preocupaciones sobre derechos humanos”.

Aunque dijo que aún no se ha hecho una solicitud formal para la llamada. También en la sesión informativa, Kirby dijo que no era el "momento adecuado" para que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajara a China.

Agregó que las líneas de comunicación entre los militares estadounidenses y chinos están "desafortunadamente" cerradas.