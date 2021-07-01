Estados Unidos incluye tercera opción de género en pasaporte

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que los ciudadanos denominados como no binarios, intersexuales o no conformes con su género, pronto podrán elegir una tercera opción adicional a "masculino" o "femenino" al solicitar su pasaporte.

De acuerdo con un comunicado del departamento dirigido por Anthony Blinken, este cambio es un esfuerzo para promover la inclusión de los ciudadanos de Estados Unidos pertenecientes a la comunidad LGBT+, independientemente de su género o sexo.

Valoramos nuestro compromiso continuo con la comunidad LGBT+. Con esta acción, expresamos nuestro compromiso duradero con la comunidad.

El anuncio fue realizado el miércoles pasado, último día del Mes del Orgullo de la Comunidad LGBT+.

El secretario Blinken resaltó que esta nueva opción es parte de los esfuerzos de la administración de Joe Biden para apoyar y proteger los derechos humanos de las personas LGBT+, por lo que esperan que esta medida pronto sea replicada no solo por otras instituciones, sino también a nivel internacional.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no dio la fecha exacta en la que se podrá realizar el cambio de género en el pasaporte, no obstante, se informó que el tercer género será representado con la letra "X".

Por ahora, los solicitantes de pasaporte pueden elegir por sí mismos su género sin la necesidad de presentar documentación médica de respaldo, pero tienen disponibles únicamente las opciones "masculino" y "femenino".

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Cambio de género en pasaporte, un reto tecnológico

De acuerdo con autoridades del Departamento de Estado, aunque están a favor de esta iniciativa, reconocieron su complejidad, pues requerirá de actualizaciones extensivas a los sistemas, lo que será un reto tecnológico, ya que se tendrán que crear nuevas bases de datos, entre otras cosas.

De igual forma, la dependencia de Estados Unidos señaló que también trabajará en colaboración cercana con sus socios interinstitucionales con la intención de garantizar la mejor experiencia de viaje posible para los usuarios y proteger los derechos humanos de los miembros de la comunidad LGBT+.

Por ahora, la página del Departamento de Estado de Estados Unidos únicamente permite la actualización de género para "masculino" y "femenino", independientemente de si el solicitante se identifica como persona no binaria, intersexual o de género no conforme.

Los cambios de género (femenino a masculino y viceversa) están permitidos para cualquier persona; sin embargo, deben contar con una validación médica para realizar tal actualización.

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