EU espera controlar crisis de migrantes haitianos en 48 horas

Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que unos cuatro mil migrantes haitianos fueron retirados del puente en Del Río, Texas, donde esperan controlar la situación en al menos 48 horas.

"Estamos trasladando a más migrantes muy rápidamente a otros centros de procesamiento para que podamos garantizar su seguridad y protección y la seguridad y protección de la comunidad", dijo Mayorkas en una entrevista.

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"Estamos repatriando personas, esperamos ver un cambio dramático en las próximas 48 a 96 horas", agregó el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

🇭🇹🇺🇸 Agentes fronterizos de Estados Unidos comienzan a expulsar inmigrantes haitianos pic.twitter.com/TFmodldDZy — Reuters Latam (@ReutersLatam) September 21, 2021

El lunes, cientos de haitianos regresaron a Ciudad Acuña, Coahuila, desde el campamento de migrantes al otro lado de la frontera en Del Río por temor a ser enviados de regreso a su país mientras las autoridades estadounidenses organizaron los vuelos con destino a Haití.

Las autoridades de Estados Unidos buscan detener el flujo de migrantes que huyen de la violencia de las pandillas, la pobreza extrema y los desastres naturales en sus países de origen.

EU investiga maltrato a migrantes haitianos en la frontera

Mayorkas dijo que se estaba llevando a cabo una investigación sobre el maltrato a los migrantes y que se desplegará a supervisores de la Oficina de Responsabilidad Profesional a tiempo completo en el lugar para observar la situación.

"No toleraremos ningún maltrato", dijo Mayorkas. "Estaba horrorizado por lo que vi. Voy a dejar que la investigación siga su curso. Pero las imágenes que observé me preocupan". Asimismo, la Casa Blanca criticó el uso de riendas de caballo para amenazar a los migrantes.

“No creo que nadie que vea esas imágenes pensaría que es aceptable o apropiado”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. “No tengo el contexto completo. No puedo imaginar qué contexto lo haría apropiado”, agregó.

El lunes salieron a la luz videos que mostraban a decenas de oficiales montados a caballo bloqueando el paso a los migrantes, pero lo que causó polémica fue el momento en que un guardia amenazó a los migrantes con las sogas de los caballos; incluso, un oficial lanzó la cuerda cerca de la cara de uno de los haitianos.

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