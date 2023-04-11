Estados Unidos investiga filtración de documentos clasificados

Desde hace unos día comenzaron a aparecer en la red, documentos clasificados del Pentágono, es decir del Departamento de Defensa de Estados Unidos. En esos documentos se dice que Washington espía no solo a sus enemigos sino también a sus socios y aliados. Tras conocerse que fue una cantidad considerable de documentos, el Departamento de Justicia inició una investigación y la Casa Blanca tocó el tema en rueda de prensa.

"We need to let the Department of Justice do their job, investigate this," says NSC Coordinator for Strategic Communications, John Kirby, on the most recent "potential leak" of classified documents.



"We're only a couple of days into this," Kirby adds. pic.twitter.com/KXs10Klgay — CBS News (@CBSNews) April 10, 2023

Estados Unidos espía a sus aliados

Kirby dijo que tras enterarse de la filtración, el Departamento de Defensa remitió el asunto al Departamento de Justicia, que abrió una investigación penal. El Pentágono ha dicho que ha tomado medidas para restringir aún más el acceso a información confidencial, y se ha iniciado un esfuerzo interinstitucional para revisar las implicaciones de seguridad nacional de la divulgación y mitigar el impacto de la publicación de estos documentos que podría tener en Estados Unidos, así como el impacto que podría tener los aliados y socios. egún el funcionario, se está trabajando con aliados y socios en altos niveles para asegurarles el compromiso de Estados Unidos de salvaguardar la información derivada de sus agencias de inteligencia.

Los documentos revelan que entre los espiados está el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky y trascendió que al enterarse de esto, no le causó extrañeza, sin embargo sí causó indignación entre algunos de sus colaboradores. También esta el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, de la que dice que es este servicio de inteligencia el impulsor de las protestas en contra del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

En el caso de Corea del Sur, la situación es grave ya que se habría descubierto el suministro de municiones a Estados Unidos podria terminar siendo enviado a Ucrania, en violación de una política del país asiático que prohíbe dar ayuda letal a países en guerra. Socios tan importantes de Estados Unidos como Canadá, Reino Unidos y Alemania también están en la lista.

Ante esto en la conferecia de prensa, John Kirby, coordinador de Comunicaciones Estratégicas de Seguridad Nacional pidió a los medios de comunicación que tengan cautela con la información que está en la red, pues puede tratarse de partes de realidad, combinadas con ficción.

Según los funcionarios, Estados Unidos ya está en contacto con sus socios para aclarar el asunto que ya ha generado reclamos en el terreno diplomático.

En los documentos filtrados se revelaron también fotografias del seguimiento que da Estados Unidos a países como China, Irán, Corea del Norte y Rusia. Aquí lo que preocupa es la vulnerabilidad en la que quedan algunos informantes.

