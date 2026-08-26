¿Estás en la lista? Estados Unidos le revocará la visa de turista a 200 mil personas

Estados Unidos sigue aumentando sus restricciones contra las personas que ingresan a su país de forma ilegal, pero también por la vía legal con una visa americana.

Y es que ahora, las autoridades migratorias analizan retirar las visas de negocios y turismo de hasta 200 mil personas que ingresaron al país con estos documentos y posteriormente solicitaron asilo.

¿A quién le quitarán la visa americana?

De acuerdo a información de The Associated Press, la medida estaría dirigida a personas que recibieron visas B1 y B2 entre 2016 y 2026 y que posteriormente presentaron solicitudes de protección para permanecer en territorio estadounidense.

El Departamento de Estado trabaja en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar a los titulares que utilizaron visas destinadas originalmente a estancias temporales y después iniciaron procedimientos de asilo.

Tener una #visa americana vigente no necesariamente significa que podrás ingresar a #EU.



Y si quieres saber si tu documento fue cancelado o revocado, hay un detalle sobre las herramientas oficiales que debes conocer.



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“Estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero luego solicitan asilo para quedarse aquí de manera permanente”, indicó el portavoz Tommy Pigott.

Política migratoria de Trump se sigue endureciendo

La posible decisión forma parte de una política migratoria más estricta impulsada durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, pues en los últimos meses, el gobierno ha aumentado los requisitos para obtener visas, incluyendo una revisión más amplia de los antecedentes de los solicitantes en redes sociales y nuevas exigencias económicas.

Las visas B1 están destinadas principalmente a actividades empresariales, mientras que las B2 suelen utilizarse para turismo, visitas familiares o determinados tratamientos médicos. Ambas categorías están pensadas para visitas temporales y no para establecer una residencia permanente en Estados Unidos.

Las personas que actualmente solicitan una B1 o B2 enfrentan mayores controles y deben demostrar que su intención es regresar a su país. Además, se les pide confirmar que no planean utilizar el documento para solicitar asilo después de ingresar a Estados Unidos.