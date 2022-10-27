En Estados Unidos, mujer confiesa que su padre era un asesino serial

Lucy Studey, una mujer de 53 años de edad, movilizó a las autoridades de Iowa, Estados Unidos, cuando confesó que su padre, quien murió en 2013, era un asesino serial que mató a decenas de personas y ella ayudó a deshacerse de los cuerpos.

Kevin Aistrope, sheriff del condado de Fremont, explicó a la agencia CNN que tras las declaraciones de la mujer comenzaron una investigación para determinar si todo lo que dijo era cierto.

“Tenemos una escena, pero no sabemos si es una escena del crimen. No tenemos víctimas, cuerpos, nada”, señaló el policía.

Newsweek Editor-at-Large @NaveedAJamali joins @andersoncooper to discuss the FBI assisting in the investigation into Lucy Studey's claims that her father killed and disposed of bodies in a rural part of Iowa.



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La mujer aseguró que su padre, identificado como Donald Studey, mató entre 50 y 70 personas, la mayoría mujeres, durante varios años. Según sus declaraciones, ella lo ayudó a deshacerse de los cuerpos en el pozo de una propiedad suya.

“Todo lo que tenemos es que una mujer se presentó y nos contó una historia sobre cuerpos en un pozo. Trajimos un par de perros rastreadores de cadáveres y sí indicaron que había algo en la zona, no precisamente en el pozo, pero sí indicaron en la zona”, añadió Aistrope.

También explicó que los perros rastreadores no siempre son fiables como única fuente, por lo que deberán investigar más a fondo qué hay en el lugar antes de comenzar a cavar.

FBI se suma a la investigación sobre el posible asesino serial

Tras el hallazgo, agencias federales y estatales se involucraron en la búsqueda, incluyendo la División Criminal de Iowa (DCI) y el FBI, para buscar pistas y descubrir si el padre de la joven realmente era un asesino serial.

“Vamos a hacer todo lo posible para probar o refutar que puede haber una escena del crimen”, dijo el sheriff de Fremont.

Las autoridades de Iowa indicaron que la investigación está comenzando y podrían tardar varios meses en llegar a una conclusión debido a que el presunto sospechoso falleció.

Hermana niega que su padre sea un asesino serial

En tanto, Susan Studey, hermana menor de Lucy, dijo para medios locales que las afirmaciones de la mujer eran falsas y su padre no es el asesino serial que ella hace ver.

"Mi padre no era el hombre que ella hace ver. Era estricto, pero era un padre protector que amaba a sus hijos... Los padres estrictos no se convierten en asesinos en serie... Soy dos años mayor que Lucy. Creo que sabría si mi padre asesinó", dijo a Newsweek.