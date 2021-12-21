Estados Unidos entrega 500 millones de pruebas para detectar Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Joe Bide, informó este martes que entregará 500 millones de pruebas para detectar Covid-19 a quienes las soliciten a través de un sitio web, esto como una nueva medida para enfrentar la pandemia.

El gobierno de Estados Unidos informó que las 500 millones de pruebas para detectar Covid-19 estarán disponibles a partir del próximo mes y llegarán a los ciudadanos a través de correo, Sin embargo, aún no anuncian cuántas podrán ser solicitadas por hogar.

El anuncio se hace en medio de un rápido aumento de casos de Covid-19 en Estados Unidos y cuando los hospitales de todo el país empiezan a acercarse al límite de su capacidad.

Con la finalidad de que las pruebas sean accesibles para todos los estadounidenses, el gobierno instalará nuevos espacios a las que podrán acudir para realizarse las pruebas de manera gratuita. Las primeras se colocarán en Nueva York.

We are working around the clock to increase testing capacity, vaccine availability, and support for our hospitals. I'll have more to say on this tomorrow.



In the meantime: Get vaccinated, get boosted, wear a mask. And keep the faith.



We’ll get through this together. — President Biden (@POTUS) December 21, 2021

Estados Unidos desplegará soldados en los hospitales

De igual forma, como parte del plan de Joe Biden, solicitó al secretario de Defensa, Lloyd Austin, preparar a mil soldados entre médicos militares, enfermeras y paramédicos para desplegarlos en los hospitales entre enero y febrero, de ser necesario.

Por el momento, el gobierno de Estados Unidos dispone de seis equipos de respuesta de emergencia conformados por 100 profesionales de la salud, quienes se desplazarán a los estados de Michigan, Indiana, Wisconsin, Arizona, New Hampshire y Vermont.

El objetivo del gobierno de Estados Unidos es garantizar el suministro de miles de mascarillas y más de 100 mil ventiladores para los hospitales de todo el país, principalmente los más saturados.

Otras de las medidas del plan de Joe Biden es ampliar la capacidad de vacunación, por lo que instalarán nuevos centros de vacunación, incluidos algunos móviles, así como personal federal capacitado para su aplicación, en todo el país.

Las medidas se anuncian en un plan de combate contra la pandemia, luego de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que la variante Omicron ya es dominante en Estados Unidos, con el 73.2 por ciento de los casos de nuevo contagio.

