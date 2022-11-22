La Copa del Mundo de Qatar 2022 está en pleno apogeo y los residentes de la ciudad de Nueva York prestan atención, aunque sea a distancia. Hoy, a pesar del empate, disfrutaron del encuentro entre la selección de Estados Unidos sobre Gales.

En el pub Hendrickson's en el lado este de Manhattan, una gran multitud bulliciosa se reunió para ver el partido. Los aplausos estallaron después de que el equipo de Estados Unidos anotara su primer gol contra Gales.

Jerin Jones / Aficionada de los Estados Unidos:

Es como si hubiera mucha alegría. Estamos todos abrigados, sentados en el pub un lunes por la tarde”.

"Equipo joven fresco. Muy emocionante. Tengo que darle crédito a mi chico porque él es el que me atrapó y me metió en esto, hace varios años. Así que esta es nuestra primera Copa del Mundo, como si realmente celebráramos juntos. Sí, estamos realmente, realmente celebrando. Este es un día emocionante hoy", dijo Jerin desde una taberna en Nueva York.

"Si ganamos este, el cielo es el límite", dijo Cameron Curto, sentado en la barra con su amiga Flo Ortega.

El exjugador de Red Bull, Bradley Phillips-Wright, parecía entusiasmado con las perspectivas del equipo estadounidense.

“Creo que tienen un equipo joven y enérgico, un buen entrenador y jugadores que tienen que demostrar su valía, ya sabes, en el gran escenario. Así que estoy emocionado de ver lo que hacen", dijo; "llegué aquí en 2013, y he visto la diferencia en esos años, y creo que hay, lo siento, creo que esta Copa del Mundo no sería diferente. Creo que haría que creciera el interés, y que los niños más pequeños y los lugareños se interesaran mucho. Y espero que haga eso", añadió.

Best of luck to the U.S. Men’s National Soccer Team as they get started today in the World Cup! 🇺🇸 https://t.co/dAutPqLBNC — U.S. National Football Team (@USNFT) November 21, 2022

A pesar de empate, estadounidenses apoyan a su selección

A pocas cuadras, en el Rockefeller Center, muchos turistas de otros estados de Estados Unidos expresaron interés en ver los partidos de la Copa del Mundo.

“Animamos a los Estados Unidos a pesar de que no están clasificados tan bien. Pero también estamos animando a México porque mi cuñada es de México”, dijo Kimberley Kuhn, de Virginia.

"Puedo ver un poco hacia el final, cuando se pone emocionante, hacia la final", dijo Kelly Evans, residente de Georgia.