Estados Unidos suspende redadas contra migrantes en sitios de trabajo

Estados Unidos anunció el pasado martes que dejará de hacer redadas contra personas indocumentadas en lugares de trabajo, para centrarse en que los empleadores respeten las leyes y así evitar la explotación de los migrantes.

"No toleraremos que los empleadores inescrupulosos que explotan a los trabajadores no autorizados conduzcan actividades ilegales o impongan condiciones de trabajo insalubres o peligrosas", indicó mediante un comunicado Alejandro Mayorkas, titular del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Mayorkas señaló que el final de las redadas se debe a que “esas operaciones resultaron en el arresto simultáneo de cientos de trabajadores” durante el mandato del ex presidente Donald Trump.

Además, explicó que los empleadores utilizaron las redadas como una herramienta para suprimir las leyes laborales y como represalia contra los trabajadores.

|Reuters

“Al adoptar medidas que se enfocan en los empleadores más inescrupulosos, protegeremos a los trabajadores y al mismo tiempo a las empresas estadounidenses legítimas”.

En ese sentido, Mayorkas detalló para un medio internacional que los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) no deberán arrestar o deportar a trabajadores rurales o ancianos.

Disminuyen redadas contra migrantes en Estados Unidos

Mayorkas también resaltó que a comienzos de 2020, se registró un promedio diario de 40 mil migrantes detenidos; actualmente tienen poco más de 21 mil 800 bajo su custodia en diferentes centros de detención en Estados Unidos.

De acuerdo con datos del ICE, las redadas realizadas durante el gobierno de Trump ascendían a seis mil en diciembre pasado, y en este año, bajo el mandato de Biden, disminuyeron a tres mil en agosto.

Por su parte, el Caucus Hispano en el Congreso afirmó en un comunicado que las redadas y arrestos colectivos dirigidos predominantemente a las comunidades migrantes, y que a menudo ocurren en escuelas o sitios de trabajo, erosionan la confianza entre las comunidades y la policía.

Por ello, el gobierno de Estados Unidos, anunció un cambio de prioridades para los arrestos y deportaciones de migrantes que se enfocará en criminales, dicha regla entrará en vigor el próximo 29 de noviembre.

