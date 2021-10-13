VIDEO: Captan a pollero abandonando a niña en muro fronterizo de EU

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos hallaron a una niña de siete años abandonada por un pollero o tratante de migrantes luego de cruzarla por el muro fronterizo, en el sector de El Centro, en California.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) explicó a través de un comunicado que los agentes de la Patrulla Fronteriza se dieron cuenta del hecho mediante las cámaras de vigilancia.

Observaron a un hombre con la niña en su espalda mientras se sostenía en la parte superior del muro fronterizo, aparentemente con una cuerda, aproximadamente a las 9:25 de la mañana del martes 12 de octubre.

El CBP explicó que los agentes decidieron, por precaución, esperar a que la niña migrante estuviera segura en tierra antes de acercarse a ella, ya que el traficante podía entrar en pánico y dejar caer a la menor desde lo alto de la valla metálica al ver a las autoridades.

Rescatan a la niña abandonada, originaria de El Salvador

Los agentes de la Patrulla Fronteriza acudieron al rescate y encontraron a la menor de siete años, originaria de El Salvador, quien relató a las autoridades que el pollero le indicó que caminara hacia el norte.

Gregory K. Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Centro dijo que “nadie, y mucho menos un niño de cualquier edad o raza, debería estar expuesto a la multitud de peligros que se encuentran al cruzar ilegalmente a este país”.

Aseguró que “los contrabandistas siempre verán a los niños como una mercancía para obtener ganancias, sin tener en cuenta la seguridad y el bienestar de cualquier individuo”.

Los agentes realizaron un control de bienestar de la niña y la escoltaron de manera segura de regreso al vehículo para ser transportada al Centro de Procesamiento del Sector El Centro para ser evaluada médicamente y procesada en consecuencia.

A continuación el video, en el que se observa el momento en el que el supuesto pollero abandona a la pequeña en territorio de Estados Unidos.