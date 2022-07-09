Estados Unidos impone restricciones de visas a 28 funcionarios de Cuba

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el sábado (9 de junio de 2022) restricciones de visas a 28 funcionarios de Cuba que, señaló, estuvieron implicados en la represión de las protestas pacíficas en Cuba hace prácticamente un año.

A través de un comunicado, el departamento anunció que las restricciones de visas se aplicarían a miembros de alto rango del Partido Comunista de Cuba y a funcionarios que trabajan en los sectores de comunicaciones y medios de información estatales de la "Isla Caribeña".

Very Trumpian…Announcement of Visa Restrictions Against Cuban Officials - United States Department of State https://t.co/sDFY8xZcgm — Mary Murray (@MaryMurrayNBC) July 9, 2022

Cuba acusa a Estados Unidos de intentar una sublevación popular en la "Isla Caribeña"

Poco después del anuncio, Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, arremetió en contra de las medidas y la política de Estados Unidos hacia su país. El funcionario cubano agregó que la medida que viola el derecho internacional.

En redes sociales, el canciller de Cuba publicó que: "Ante fracaso en intento de provocar en Cuba una sublevación popular en 2021, el Gobierno de Estados Unidos y su secretario de Estado buscan ahora desacreditar triunfo popular frente a agresión imperialista. Sus reiteradas medidas coercitivas son actos violatorios del derecho internacional y la Carta de la ONU".

Cabe señalar que Cuba ha dicho que el embargo económico de la era de la Guerra Fría de Estados Unidos, combinado con los supuestos esfuerzos para fomentar las protestas en la "Isla Caribeña", tienen como objetivo derrocar al Gobierno.

Ante fracaso en intento de provocar en #Cuba una sublevación popular en 2021, gob. EEUU y su Secretario de Estado buscan ahora desacreditar triunfo popular frente a agresión imperialista. Sus reiteradas medidas coercitivas son actos violatorios del Derecho Intl. y la Carta ONU. — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) July 9, 2022

Estados Unidos acusa de represión de protestas en Cuba

El Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a los funcionarios de Cuba de establecer políticas que sometieron a cientos de personas involucradas en las protestas del día 11 de julio del año 2021, a detenciones violentas e injustas, juicios falsos y sentencias de prisión de décadas.

Las manifestaciones fueron las mayores protestas antigubernamentales que se han visto en décadas en Cuba, nación caribeña que es gobernada por el Partido Comunista.

El gobierno de Cuba también empleó el "estrangulamiento de Internet" para impedir que la gente en Cuba se comunicara entre sí y bloquear las comunicaciones con el mundo exterior, señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos que agregó: "Los funcionarios de los medios de comunicación del Estado siguen participando en una campaña contra los manifestantes encarcelados el 11 de julio de 2021 y sus familiares que hablan públicamente sobre los casos de sus seres queridos".

Cabe señalar que Estados Unidos impuso las restricciones de visas en virtud de una política de la era del expresidente Ronald Reagan.