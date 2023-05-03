Estados Unidos retirará el requisito de vacuna contra Covid-19 para viajeros

Estados Unidos retirará el requisito de la vacuna contra Covid-19 para viajeros que entran al país por vía aérea, el cual era obligatoria desde el 2021; la nueva medida entrará en vigor el próximo 11 de mayo.

Al mismo tiempo se dará por concluida la emergencia sanitaria de coronavirus en el país norteamericano decretada en 2020 por el expresidente Donald Trump, ello de acuerdo con una ley aprobada por el Congreso.

“Hoy anunciamos que la Administración pondrá fin a los requisitos de vacunación contra el COVID-19 para empleados federales, contratistas federales y pasajeros aéreos internacionales al final del día 11 de mayo, el mismo día en que finaliza la emergencia de salud pública por el Covid-19”, compartió el gobierno estadounidense.

Estados Unidos levantará vacunación contra COVID-19 para viajeros |



Estados Unidos ya no exigirá la vacunación contra el COVID-19 a viajeros extranjeros que lleguen al país desde el próximo 11 de mayo del año 2023. pic.twitter.com/Fjlptdt99m — El Diario Nueva York (@eldiariony) May 3, 2023

La Casa Blanca informó mediante un comunicado que desde enero de 2021 a la fecha, las muertes por Covid-19 disminuyeron un 95 por ciento, mientras que las hospitalización registraron una baja de 91 por ciento, por lo que se tomó la decisión de relajar las medidas de sanidad contra el virus.

En el documento añadieron que el requisito obligatorio de vacuna contra Covid-19 ayudó a salvar millones de vidas en el país, pero ante la disminución de casos y el éxito de la campaña de vacunación, ya podía levantarse la medida.

Estados Unidos elimina todos los requisitos de Covid-19 para viajeros

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó en febrero para eliminar el requisito obligatorio de que los viajeros debían estar vacunados contra Covid-19, una de las pocas restricciones de viaje que aún están vigentes.

En junio del año pasado Estados Unidos ya había eliminado el requisito de que los viajeros tenían que presentar una prueba negativa contra Covid-19, dejando como única medida forzosa el esquema de vacunación.

La medida de vacunación obligatoria también será eliminada para empleados y contratistas federales, quienes habían sido amenazados con perder sus trabajos todos los que se negaran a vacunarse contra el Covid-19.

