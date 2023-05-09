Estados Unidos sanciona a uno de los “Chapitos” por tráfico de fentanilo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de El Chapo Guzmán, y el cuarto integrante de “Los Chapitos”, además de otros tres miembros del cártel de Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, todos los sancionados pertenecen a una red de natcotrpafico supervisada por “Los Chapitos”, organización presuntamente responsable de traficar drogas como fentanilo a Estados Unidos

El Departamento del Tesoro indicó que con estas sanciones se pretende cortar la cadena de suministros de fentanilo, que incluyen productores, proveedores y transportistas.

“La acción de hoy continúa interrumpiendo los nodos clave de la empresa ilícita mundial de fentanilo, incluidos los productores, proveedores y transportistas”, declaró Brian Nelson, del Departamento del Tesoro.

Cabe recordar que en Nueva York presentaron cargos iniciales contra tres de los cuatro Chapitos.

Hijos de El Chapo Guzmán, entre los más buscados en Estados Unidos

El pasado 22 de abril, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ingresó a dos de los hijos de El Chapo Guzmán y líderes de “Los Chapitos” en el top 10 de los más buscados de Estados Unidos.

Incluso ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a quien proporcione información para la captura de cualquiera de los dos chapitos: Iván Archivaldo Guzmán y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Iván Archivaldo Guzmán es el tercero más buscado, mientras que Jesús Alfredo se encuentra en el puesto número nueve.

Ambos están acusados de cometer los siguientes ilícitos: conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas.

“Además, de intento/conspiración-importación/exportación de sustancias controladas con la Intención de Distribuir”, se lee en la página oficial de la DEA.

