Estados Unidos sanciona a integrantes del Cártel de Sinaloa por tráfico de fentanilo.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una sanción contra una empresa en México y 10 mexicanos, varios de ellos integrantes del Cártel de Sinaloa y familiares del Chapo Guzmán, por traficar fentanilo a territorio estadounidense.

En la lista del Departamento del Tesoro se encuentran familiares del Chapo Guzmán como Noel López Pérez cuñado del narcotraficante mexicano, así como sus cuatro hijos conocidos como “los chapitos” y Ricardo Páez López, también vinculado con la familia Guzmán.

Las autoridades de Estados Unidos afirman que los 10 mexicanos sancionados participan en la fabricación de fentanilo, supervisión de los laboratorios donde se produce la droga y el tráfico al país vecino a través de túneles.

The Sinaloa Cartel is one of the world’s most pervasive drug trafficking organizations. Today’s actions by @USTreasury illustrate our commitment to the American people to disrupt the trafficking of illicit synthetic drugs. https://t.co/Y4tuphPpNC — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 12, 2023

En cuanto a la empresa mexicana sancionada, Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, dijo que ésta recibía regularmente envíos de químicos importados desde China para fabricar fentanilo. Se trata de la compañía REI, con sede en Metepec, su accionista mayoritario, Eliseo de León Becerra, también se encuentra sancionado.

"Estados Unidos sigue tomando medidas para combatir la epidemia de fentanilo", expuso Blinken en un comunicado. Asimismo indicó que las sanciones fueron coordinadas con el gobierno de México en un intento por reforzar la lucha contra el tráfico de esta droga sintética.

¿Qué sanciones pondrá Estados Unidos a los hijos del Chapo Guzmán?

Las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense contra los 10 mexicanos y una empresa implican el bloqueo de todas las propiedades e intereses que pertenezcan a estas personas y se encuentren en Estados Unidos, indicó la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

Cabe recordar que Blinken anunció más de 30 recompensas por un total de 75 millones de dólares a quien proporcione información que ayude a capturar a traficantes de fentanilo.

Además, tres hijos del Chapo Guzmán se encuentran en la lista de los 10 más buscados de la DEA, por quienes se ofrecen hasta 5 millones de dólares para quien dé información que lleve a su captura.