Estados Unidos sube a nivel 4 la alerta de viaje a México

La Oficina de Asuntos Consulares de Estados Unidos emitió un boletín informativo en el que se da a conocer que ante el alto índice de Covid-19 en México, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) determinaron elevar la alerta de viajes con destino al país a nivel 4.

En atención al incremento de casos de Covid-19 en México, Estados Unidos emitió un aviso de Salud para Viajes de nivel 4 para todas las travesías con destino a su aliado comercial del sur.

Además, recomendó no viajar a México y actuar con mayor cautela en caso de hacerlo, debido a la alza en de la tasa de delincuencia y secuestro en el país.

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Señaló que el Departamento de Estado actualizó la alerta de viaje que revisa cada seis meses, en donde posiciona a México en nivel 4 y recomienda a sus ciudadanos no viajar. Consideró que la violencia (homicidios, secuestros, robos, entre otros) se han generalizado en México.

"Grupos criminales atacan y roban embarcaciones comerciales, así como plataformas petroleras en la Bahía de Campeche”, advirtió la autoridad estadounidense en esta alerta.

Señaló que el gobierno de Estados Unidos tiene una capacidad limitada para brindar servicios de emergencia a ciudadanos estadounidenses en diversas áreas de México, por lo que se recomienda no viajar por el nivel de delincuencia, entre las cuales destacan:



Colima

Guerrero

Michoacán

Tamaulipas



Aunque también se pidió a los ciudadanos estadounidenses reconsiderar sus viajes con destino a los estados de:

"Los delitos violentos, como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y el robo, están muy extendidos. Se sabe que grupos delictivos armados atacan y roban embarcaciones comerciales, plataformas petroleras y embarcaciones de suministro en alta mar en la Bahía de Campeche", Chihuahua



Coahuila

Durango

Jalisco

Estado de México

Morelos

Nayarit

Nuevo León

San Luis Potosí

Sonora

Zacatecas

"Los delitos violentos, como el homicidio, el secuestro, el robo de vehículos y el robo, están muy extendidos. Se sabe que grupos delictivos armados atacan y roban embarcaciones comerciales, plataformas petroleras y embarcaciones de suministro en alta mar en la Bahía de Campeche", señaló la alerta.

Recomendaciones si deciden viajar a México

Consulte la página web de la Embajada de Estados Unidos

Con respecto a Covid-19 visite la página web de los CDC sobre viajes y Covid-19

Mantenga informados a sus compañeros de viaje y familiares de sus planes de viaje

Si se separa de su grupo de viaje, envíe a un amigo su ubicación GPS

Si toma un taxi solo, tome una foto del número de taxi y / o matrícula y envíe un mensaje de texto a un amigo

Utilice carreteras de peaje cuando sea posible y evite conducir solo o de noche. En muchos estados, la presencia policial y los servicios de emergencia son extremadamente limitados fuera de la capital del estado o de las principales ciudades

Tenga más precaución cuando visite bares, clubes nocturnos y casinos locales. No muestre signos de riqueza, como usar relojes o joyas costosos

Esté más atento cuando visite bancos o cajeros automáticos.

Inscríbase en el Programa de inscripción para viajeros inteligentes (STEP) para recibir alertas y facilitar su localización en caso de emergencia

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Revise los informes sobre delitos y seguridad para México

Los navegantes que planean viajar a México deben consultar las advertencias y alertas marítimas de EUA en https://www.maritime.dot.gov/msci-alerts

Elaborar un plan de contingencia para situaciones de emergencia. Revise la lista de verificación del viajero.

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