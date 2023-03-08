EU dice que grupo pro Ucrania saboteó gasoductos Nord Stream

Nuevos datos de inteligencia de Estados Unidos indican que un grupo proucraniano saboteó los ductos Nord Stream 1 y 2 que transportaban gas natural de Rusia a Europa; sin embargo, no han encontrado pruebas de la implicación del gobierno de Ucrania en el ataque de septiembre de 2022, informó el martes el New York Times.

Citando a funcionarios del gobierno de Estados Unidos, el New York Times afirmó que no había pruebas de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, o sus principales asesores estuvieran implicados en el ataque a los gasoductos, ni de que los autores actuaran a instancias de ningún funcionario del gobierno de Ucrania.

El Times escribió que la revisión de inteligencia sugería que quienes llevaron a cabo los ataques en el gasoducto, que arrojaron gas al mar Báltico, eran ciudadanos ucranianos o rusos que se oponían al presidente ruso Vladimir Putin, "pero no especifica los miembros del grupo, ni quién dirigió o pagó la operación".

"Los funcionarios de Estados Unidos no quisieron revelar la naturaleza de la información, cómo se obtuvo o cualquier detalle sobre la solidez de las pruebas. Han dicho que no había conclusiones firmes al respecto", añadió el Times.

A pro-Ukrainian group may have carried out the attack on the Nord Stream pipelines last year, intelligence reviewed by U.S. officials suggested. https://t.co/t08vFZ5b6j — The New York Times (@nytimes) March 7, 2023

Reacciones al sabotaje de los gasoductos Nord Stream

Estados Unidos y la OTAN han calificado de "sabotaje" los ataques sucedidos siete meses después de la invasión rusa de Ucrania; los atentados destruyeron tres de los cuatro gasoductos Nord Stream.

Moscú ha culpado a los partidarios occidentales de Ucrania y ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que realice una investigación independiente. Ninguna de las partes ha aportado pruebas.

En respuesta al informe, el principal asesor de Zelenski, Mykhailo Podolyak, declaró a Reuters que el gobierno de Ucrania no estaba "en absoluto implicado" en el sabotaje y que no tenía información sobre lo ocurrido.

El embajador adjunto de Rusia ante las Naciones Unidas, Dmitry Polyanskiy, declaró a Reuters que el informe demostraba que la presión de Moscú para que el Consejo de Seguridad establezca una investigación independiente era "muy oportuna" y que intentaría que se votara un proyecto de resolución a finales de marzo.

Después de los ataques a Nord Stream, la Unión Europea aseguró que trabajaría para cuidar de la infraestructura energética, incluidos los gasoductos.

Las burbujas de gas formadas por la fuga del gasoducto Nord Stream 2 en el Mar Báltico.|DANISH DEFENCE COMMAND/via REUTERS

Investigaciones internacionales del sabotaje a gasoductos

El Gobierno alemán dijo que había tomado nota del informe del Times, pero que su propia investigación sobre los gasoductos Nord Stream aún no ha llegado a resultados.

Suecia, Dinamarca y Alemania informaron hace unos días al Consejo de Seguridad de que las investigaciones sobre el sabotaje continuaban y que aún no había resultados, dijo un portavoz del gobierno alemán.

Germany's federal government has taken note of latest report by New York Times on Nord Stream pipelines sabotage, the German chancellery said. pic.twitter.com/20squXmTtF — CGTN Africa (@cgtnafrica) March 7, 2023

¿Por qué son importantes los gasoductos Nord Stream?

Los gasoductos Nord Stream 1 y 2, construidos por la empresa rusa Gazprom, conectaban Rusia y Alemania. Ucrania se opuso durante mucho tiempo a ellos, ya que habrían permitido a Moscú vender más gas a Europa Occidental.

El primero de los gasoductos está construido en alta mar desde Víborg, en Rusia, hasta Greifswald, en Alemania. El nombre "Nord Stream" de vez en cuando tiene un significado más amplio, incluyendo al gasoducto de alimentación terrestre en Rusia, y nuevas conexiones en Europa Occidental.

El Nord Stream 1, con una capacidad anual total de 55 mil millones de m³ de gas, tiene dos ramales paralelos, cada uno con 1224 km de longitud. El gasoducto empezó a construirse en 2010 y fue completado en junio de 2011. En noviembre de ese año fue inaugurado.

La primera línea de Nord Stream 2 se completó en junio de 2021 y la segunda línea se completó en septiembre de 2021. Este gasoducto también tiene una capacidad anual total de 55 mil millones de m³ de gas. Este gasoducto fue sancionado por Estados Unidos y muy controvertido ya que su funcionamiento también privaría de importantes ingresos económicos a Ucrania al no tener que cruzar su territorio. Nord Stream 2 no entró en funcionamiento.