Estados Unidos donará 80 millones de vacunas contra Covid-19 al mundo

Estados Unidos anunció que donará 80 millones de vacunas contra la Covid-19 al mundo en las próximas seis semanas, información emitida por la Casa Blanca este lunes.

Por su parte, el presidente Joe Biden confirmó que la donación representa el 13% del total de las vacunas que produce Estados Unidos.

“Sabemos que Estados Unidos no estará completamente seguro hasta que la pandemia se termine a nivel global”, indicó Biden, motivo por el cual harán el donativo.

Estados Unidos donará la mayor cifra de vacunas hasta ahora

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció que la cifra de 80 millones de vacunas multiplica por cinco la “mayor cantidad de dosis donada por cualquier país del mundo”.

“Enviará a finales de junio 20 millones de dosis autorizadas para su uso en Estados Unidos con el fin de ayudar a países que luchan contra la pandemia”, indicó Jen Psaki.

Las primeras 60 millones de dosis que se pretenden donar son vacunas desarrolladas por AstraZeneca. Los 20 millones restantes serán de Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson.

Vacunación en Estados Unidos

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que el 47% de la población de Estados Unidos ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19, es decir, cerca de 147 millones de personas.

De esta cifra, 122 millones ya recibieron la segunda dosis, lo que representa el 37% del total de personas inmunizadas.

Los CDC explicaron que en la última semana, Estados Unidos tuvo una media de vacunación de 1.9 millones de personas por día. El punto máximo de dosis aplicados en tan solo 24 horas fue de 3.38 millones, registrado en abril

La secretaria de la Casa Blanca no comentó cuáles serán los países que recibirán los donativos; sin embargo, señaló que Washington pretende ayudar a la India, nación que atraviesa un rebrote de la pandemia.

El gobierno estadounidense adelantó que el criterio de distribución será decidido junto al mecanismo Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este lunes, la UNICEF declaró que las naciones del G7 y de la Unión Europea pueden permitirse donar más de 150 millones de vacunas a los países más necesitados, ya que no comprometen sus respectivos planes de inmunización.