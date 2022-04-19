Estados Unidos pide no viajar a Zacatecas por violencia

Estados Unidos pidió a sus empleados no viajar a Zacatecas, México, por carretera debido a la ola de violencia que se vive en el estado desde hace algunos días. Por lo que recomendó que en caso de ser necesario viajar a Zacatecas se haga por avión.

“Los empleados del gobierno de Estados Unidos ya no pueden viajar al estado de Zacatecas con la excepción de viajes aéreos”, compartió la embajada estadounidense a través de un comunicado.

Estados Unidos recalcó que Zacatecas experimenta violentas batallas territoriales entre grupos criminales de la zona. Añadió que la tasa de homicidios del estado en 2021 fue del doble de la cifra registrada el año pasado.

La embajada de Estados Unidos indicó que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales han sido víctimas de secuestro en el estado.

U.S. government employees may no longer travel to Zacatecas state, with the exception of air travel to and from Zacatecas City. https://t.co/pF4FnrDXAL pic.twitter.com/n1wna8zuNY — Consulado EUA Monterrey (@USConsulateMTY) April 19, 2022

“El estado de Zacatecas ha experimentado violentas batallas territoriales entre cárteles. Ciudadanos estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (LPR) han sido víctimas de secuestro”, se lee en el documento compartido en redes sociales.

Entre las medidas que recomendó Estados Unidos a sus trabajadores están:



No viaje a Zacatecas, excepto a la ciudada de Zacatecas propiamente dicha por vía aérea

Ten cuidado de tu entorno

Esté atento a los medios locales para obtener actualizaciones y, en caso de emergencia, llame al 911.

Ciudadanos se sienten inseguros en Zacatecas

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) informó que el 91.7 por ciento de las personas que viven en Zacatecas se sienten inseguros.

En los primeros meses del año, se registraron varios actos de violencia en Zacatecas. Primero abandonaron una camioneta con 10 cádaveres, después arrojaron 16 cuerpos a las calles de Fresnillo, y más recientemente el asesinato del periodista Juan Carlos Muñiz.

Además, a finales de marzo, 800 policías de Zacatecas tomaron las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública local como protestas por las malas condiciones de trabajo en las que trabajan.