La tarde del 21 de noviembre se registró un ataque en las inmediaciones del Bulevar de los Lagos en la Angelópolis en el estado de Puebla, donde murieron dos hombres.

El ataque presuntamente se realizó en el Parque Michoacán, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Ocoyucan.

Los elementos llegaron al lugar y encontraron a dos hombres con lesiones. Solicitaron la intervención de paramédicos, quienes confirmaron la muerte de los sujetos.

🚨🚨🚨Puebla -Puebla-



En Lomas de Angelópolis unos Pistoleros acribillaron a bocajarro a:



-Juan Pablo Quintero Navidad

- Paulino Ortiz Félix Teodoro



Juan Pablo es otro de las tantos sobrinos de Rafaelón R1 Caro Quintero, ambas víctimas son Chinolas.



Reportes de medios e… pic.twitter.com/k7gAT0VxqD — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) November 22, 2026

FGE Puebla indaga doble homicidio en Parque Michoacán

A través de un comunicado, la fiscalía indicó que ya se abrió una investigaciones para esclarecer la mecánica del ataque e identificar a los responsable.

Se identificó que las víctimas son Juan Pablo “N” y Paulino “N”. De forma extraoficial se reveló que uno de ellos presuntamente era sobrino del capo Rafael Caro Quintero.

Presuntamente, Juan Pablo “N” era identificado como líder del grupo delictivo “La Plaza”.