Cinco personas que permanecían retenidas en un inmueble de Loma de Bácum, Sonora, fueron localizadas con vida durante un operativo realizado el martes 17 de noviembre.

La intervención también permitió detener a un hombre señalado como presunto integrante de un grupo delictivo, mientras las autoridades investigan una posible disputa relacionada con la compraventa de drogas.

El detenido fue identificado como Samuel “N”, de 26 años, quien presuntamente mantenía retenidas a las cinco personas.

En el sitio, agentes aseguraron un fusil AK-47, un cargador y cuatro cartuchos; los objetos quedaron incorporados a las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.

Así localizaron a las cinco personas retenidas en Bácum

La intervención ocurrió alrededor de las 14:10 horas del martes, después de que trabajos de investigación de campo permitieran ubicar el inmueble en Loma de Bácum.

Al ingresar, los agentes encontraron con vida a Santos Eduardo “N”, de 47 años; Carlos Alberto “N”, de 22; Eduardo Guadalupe “N”, de 20; Iveth Nohemí “N”, de 30; y Jesús Daniel “N”, de 31 años.

La localización de estas personas permitió avanzar en una investigación que también involucra a un presunto generador de violencia. Samuel “N” fue detenido durante el operativo y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Disputa entre grupos criminales, una de las líneas de investigación

Las primeras indagatorias apuntan a un conflicto entre organizaciones rivales por actividades de compraventa de drogas.

De acuerdo con esa hipótesis, el detenido estaría relacionado con un grupo distinto al que presuntamente tendrían vínculos las personas localizadas.

Sin embargo, las cinco personas también son investigadas para establecer si participaban en esas actividades y determinar por qué fueron reten

idas. Las autoridades deberán esclarecer tanto las circunstancias de su privación de la libertad como la posible participación de cada involucrado.

Una protesta de familiares antecedió al operativo

Antes de la intervención, familiares y amigos de una de las personas retenidas realizaron una protesta que incluyó el cierre de una vialidad para exigir atención sobre su paradero.