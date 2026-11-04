Encuentran cuerpo de hombre dentro de primaria en Sonora; tenía reporte de desaparición

Las autoridades de Sonora encontraron el cuerpo de un hombre de 50 años de edad dentro de una escuela primaria en Caborca. El sujeto tenía reporte de desaparición.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora detalló que se trataba de Héctor “N”, quien fue encontrado en el interior de la primaria Justo Sierra de la colonia Deportiva durante la mañana del 3 de noviembre de 2026.

Qué se sabe sobre el hallazgo en la escuela primaria de Caborca

Los familiares de Héctor “N” habían reportado su desaparición el 2 de noviembre, después de que salió de su domicilio y no se comunicó con ellos.

Los primeros indicios señalan que, antes de encontrar su cuerpo, Héctor había enviado mensajes de despedida a familiares y personas cercanas, “en los que hizo referencia a dificultades personales y económicas”, aseveró la Fiscalía en sus redes sociales.

La versión oficial de la Fiscalía de Sonora

El personal de Servicios Periciales acudió a la escuela primaria para procesar las evidencias y realizar las labores correspondientes. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora apuntó que las líneas de investigación de este fallecimiento apuntan a un suicidio y pidió a los ciudadanos buscar acompañamiento profesional ante situaciones de crisis personales.

Dónde solicitar ayuda y atención a la salud mental en México

La Línea de la Vida es un teléfono gratuito disponible las 24 horas del día, los 365 días al año, diseñado para brindar ayuda a cualquier persona que requiera orientación sobre ideación suicida, violencia de género, adicciones para sí misma, un familiar o ser querido.

Las personas pueden llamar al número 800 911 2000, donde un profesional de salud mental escuchará y orientará al usuario. En caso necesario, lo podrá canalizar a otro servicio de atención a la salud mental.

