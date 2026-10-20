Quería tramitar su pasaporte y le robaron su dinero: Así funciona esta peligrosa estafa en México; cómo protegerse

Un intento por agendar una cita para tramitar el pasaporte terminó en una estafa. En redes sociales, un joven relató cómo es que los delincuentes utilizaron un sitio web falso para robarle su dinero, encendiendo las alarmas sobre un modus operandi cada vez más común en México.

¿Cómo funciona la estafa del pasaporte en México?: Modus operandi

"Ese dinero nunca regreso". A través de redes sociales, el creador de contenido Gera Gove compartió un video en el que relata cómo fue víctima de estafa al tratar de tramitar su Pasaporte a través de internet.

El creador de contenido necesitaba tramitar su pasaporte en México para poder realizar un viaje de trabajo fuera del país. Todo comenzó cuando buscó en internet la página para poder sacar este documento y abrió el primer sitio web que le apareció; aseguró que no notó nada sospechoso.

Al entrar al sitio comenzó a llenarlo con sus datos; sin embargo, notó algo extraño, pues para poder seguir avanzando con el trámite tenía que primero pagar el pasaporte.

"La segunda red flag". Al momento de intentar pagar, la página arrojó que por el momento no se recibían pagos por tarjeta, únicamente por transferencia bancaria a una cuenta privada.

Al realizar la transferencia para el pasaporte por un año, el sitio web arrojó un mensaje en el que se le informaba que por el momento no contaban con el pasaporte para un año, por lo que tendría que pagar para el de 5 años o simplemente cancelar su compra.

El joven aseguró que al ver que no podría obtener el pasaporte de un año, intentó cancelar la compra para mejor ir a las oficinas; sin embargo, el dinero jamás se le regreso.

Señales de alerta para detectar un sitio falso en México

Para detectar un sitio web falso o fraudulento en México, debes prestar atención a las siguientes señales de alerta clave:



La dirección web (URL) alterada: Tienen errores de ortografía, letras cambiadas o extensiones raras (como terminar en .net en lugar del oficial .com.mx).

Tienen errores de ortografía, letras cambiadas o extensiones raras (como terminar en .net en lugar del oficial .com.mx). Precios ridículamente bajos: Desconfía si ofrecen productos de lujo, autos o tecnología a una fracción de su costo real, o si te presionan para comprar rápido.

Desconfía si ofrecen productos de lujo, autos o tecnología a una fracción de su costo real, o si te presionan para comprar rápido. Pagos sospechosos: Solo aceptan transferencias bancarias a personas físicas, depósitos en tiendas de conveniencia (como Oxxo) o criptomonedas, ya que estos métodos no se pueden rastrear ni cancelar.

Solo aceptan transferencias bancarias a personas físicas, depósitos en tiendas de conveniencia (como Oxxo) o criptomonedas, ya que estos métodos no se pueden rastrear ni cancelar. Falta de información legal: No muestran su RFC, dirección física, teléfono, Aviso de Privacidad ni políticas de devolución. Solo atienden por WhatsApp o redes sociales.

¿Cómo agendar una cita para el pasaporte de forma segura?

Por Internet: Entra exclusivamente a citas.sre.gob.mx

Entra exclusivamente a Por WhatsApp: Envía un mensaje al 55 8932 4827 . Asegúrate de que el chat tenga la palomita verde de cuenta verificada.

Envía un mensaje al . Asegúrate de que el chat tenga la de cuenta verificada. Por Teléfono: Llama a la línea nacional 55 8932 4827 o marca al 079.

Es importante aclarar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) jamás pedirá que se realice un depósito a cuentas personales.