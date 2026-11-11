En las primeras horas de este 11 de noviembre 2026 se reportó una explosión por acumulación de gas al interior de un local en rastro Ferrería, en la alcaldía Azcapotzalco, CDMX.

Los primeros reportes indican que el estallido ocurrió por un tanque de gas de aproximadamente 20 litros; al lugar acudieron elementos de bomberos, personal de protección y paramédicos.

¿Explosión de gas en Azcapotzalco dejó lesionados? Esto se sabe

A pesar de lo aparatoso de la explosión de gas en Azcapotzalco, no se reportaron personas lesionadas, por lo que las pérdidas y daños fueron únicamente materiales.



