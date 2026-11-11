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Estalla tanque de gas dentro de un local en calles de Azcapotzalco; otras afectaciones en CDMX | EN VIVO

Se reportó una explosión por acumulación de gas en calles de Azcapotzalco, CDMX; servicios de emergencia se encuentran en el lugar.

1 minuto lectura
Escrito por: Fernanda BenítezIván RamírezKaren Ortega

Las calles de la Ciudad de México se han convertido en un verdadero reto para los automovilistas, ciclistas y peatones debido a los socavones, baches, fugas de agua, encharcamientos, caída de árboles y otros accidentes viales que se reportan diariamente en las vialidades.

Estas son las zonas afectadas para este 11 de noviembre 2026; toma precauciones.

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Afectaciones en calles de la CDMX: Baches, socavones, fugas y otros incidentes este miércoles

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En las primeras horas de este 11 de noviembre 2026 se reportó una explosión por acumulación de gas al interior de un local en rastro Ferrería, en la alcaldía Azcapotzalco, CDMX.

Los primeros reportes indican que el estallido ocurrió por un tanque de gas de aproximadamente 20 litros; al lugar acudieron elementos de bomberos, personal de protección y paramédicos. 

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A pesar de lo aparatoso de la explosión de gas en Azcapotzalco, no se reportaron personas lesionadas, por lo que las pérdidas y daños fueron únicamente materiales. 


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