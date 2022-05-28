VIDEO: Estampida en iglesia de Nigeria deja 31 muertos

Al menos 31 personas murieron este sábado durante una estampida en una iglesia en el estado de Rivers, Nigeria, informaron autoridades del país africano.

En un video compartido en redes sociales se aprecia a decenas de personas tiradas en el suelo, la mayoría ya muertas, mientras algunas mujeres lloraban y gritaban por la tragedia ocurrida en la iglesia de Nigeria.

Este sábado, cientos de personas de bajos recursos se reunieron en una iglesia para recibir comida, lo que ocasionó que algunos asistentes se impacientaran e intentaran entrar a la fuerza, iniciando una estampida humana, indicó Grace Iringe-Koko, portavoz de la policía del estado de Rivers.

31 people have reportedly died today in a stampede during a church charity event in Nigeria. The harrowing incident occurred in the city of Port Harcourt in Rivers State.

May their soul rest in peace. This is really sad. pic.twitter.com/HhLCwNJytI — Ovie Onogbake (@Ovieonogbake) May 28, 2022

"La gente estaba allí antes y algunos se impacientaron y comenzaron a correr, lo que provocó una estampida. La policía está en el terreno monitoreando la situación mientras la investigación está en curso", dijo Iringe-Koko.

Cabe destacar que la iglesia tenía cerradas las puertas debido a la cantidad de gente que llegó, y el recinto no contaban con los insumos para atender a tal cantidad, por lo que decidieron cerrar las puertas para evitar que más gente entrara.

Un testigo añadió que la gente afuera comenzó a golpear la puerta de la iglesia para entrar y recibir comida, y cuando lograron abrir, fue cuando las personas corrieron y se desató la estampida humana.

"La multitud afuera se volvió abrumadora y la gente forzó la puerta para que se abriera, lo que provocó una oleada de personas que provocó la estampida. La distribución ni siquiera había comenzado".

Añadió que las autoridades ya comenzaron una investigación para determinar las causas del incidente que dejó al menos 31 personas muertas en una iglesia de Nigeria.

Estampidas humanas en Nigeria

Esta no es la primera vez que una estampida humana deja decenas de muertos en Nigeria. En febrero de 2019, murieron 14 personas a causa de una estampida durante un mitin en la campaña de reelección del presidente nigeriano, Muhammadu Buhari.

Y en 2013, en otra iglesia también se desató una estampida humana que dejó 28 muertos y al menos 200 heridos en Ukeh, Nigeria.

