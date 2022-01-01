VIDEO: Estampida en templo de India deja al menos 12 muertos

Al menos 12 muertos y 14 heridos fue el resultado de una estampida registrada durante la madrugada del 1 de enero en un santuario hindú en la región de Cachemira, al norte de India.

“12 peregrinos murieron y 14 más resultaron heridos en una estampida en la madrugada de hoy en el santuario de Mata Vaishno Devi”, informó este sábado la policía de India, y agregó que los lesionados fueron enviados a hospitales de la zona.

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🔻Una gran multitud de devotos en el famoso santuario Vaishno Devi.



⚠️Al menos 6 muertos en estampida y 16 heridos en el Santuario sagrado en Jammu. pic.twitter.com/fITBijeAPA — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) January 1, 2022

De acuerdo con las autoridades de India, la estampida se produjo por un altercado entre varios jóvenes, cuando una multitud de devotos que acudieron a celebrar el inicio del Año Nuevo intentó entrar al templo.

La policía de India indicó que las tareas de rescate comenzaron casi enseguida de que se registró la estampida, y los heridos, algunos en situación crítica, fueron trasladados en ambulancias a los hospitales.

El santuario Mata Vaishno Devi es uno de los templos hindúes más reverenciado en India, al que acuden miles de personas diariamente para ofrecer oraciones, ya que el lugar está abierto las 24 horas del día.

En redes sociales se difundieron algunos video previos a que ocurriera la estampida, donde se puede ver la cantidad de gente que se reunió en el templo.

Incluso, algunos medios indicaron que la gente sobrepasó la cantidad permitida de visitantes. En otras imágenes se ve como cientos de personas buscan ingresar al templo hindú pese a que su capacidad estaba al máximo.

India lamenta muertes por estampida en templo

Narendra Modi, primer ministro de India, lamentó las muertes de las personas que acudieron al templo para celebrar el inicio del Año Nuevo, por lo que se dijo “sumamente entristecido” y envió condolencias a las familias de las víctimas.

Extremely saddened by the loss of lives due to a stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan. Condolences to the bereaved families. May the injured recover soon. Spoke to JK LG Shri @manojsinha_ Ji, Ministers Shri @DrJitendraSingh Ji, @nityanandraibjp Ji and took stock of the situation. — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2022

“Muy entristecido por la pérdida de vidas debido a una estampida en Mata vaishno Devi Bhawan. Condolencias a las familias en duelo. Que los heridos se recuperen pronto”, escribió el ministro a través de su cuenta de Twitter.

Mientras tanto, la policía de India aseguró que comenzarán las investigaciones sobre el incidente de la estampida en el santuario Mata Vaishno Devi.