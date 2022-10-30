La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, lamentaron las muertes tras la estampida ocurrida este sábado cuando una multitud que celebraba Halloween, en un céntrico distrito de la capital surcoreana, Seúl, se abalanzó hacia un callejón estrecho e inclinado.

AMLO lamenta lo sucedido en Seúl|Twitter @lopezobrador_

A través de redes sociales, la SRE también expresó su solidaridad con el Gobierno de la República de Corea y las familias afectadas por la estampida en Seúl, que dejó más de 146 muertos y cerca de 150 más personas heridas.

Al menos 146 muertos durante fiesta de Halloween en Seúl|Twitter/SRE

De acuerdo con el jefe de la estación de bomberos de Yongsan, muchos de las personas heridas son mujeres de 20 años, que reportan un estado de salud grave y al momento reciben atención de emergencia.

Estampida en Seúl se da tras 3 años de confinamiento por Covid-19

Las imágenes de la estampida han comenzado a circular rápidamente por redes sociales, donde se observa a cientos de personas en el barrio de Itaewon, en el centro de Seúl, algunas incluso aplastadas e inmóviles, mientras los elementos de emergencia y la policía intentaban reanimarlas.

🔴#ALMOMENTO | Se registra una estampida en en el barrio de Itaewon, en el centro de Seúl. No hay cifra oficial de víctimas.



Información en proceso... pic.twitter.com/hSbaaOv08U — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2022

Otras imágenes mostraban escenas caóticas de bomberos y elementos de personal de emergencia atendiendo a los heridos que parecían estar inconscientes.

La agencia de noticias Reuters informó que la estampida en Seúl se suscitó durante los primeros festejos de Halloween que se dieron luego de tres años de confinamientos por la pandemia de Covid-19.

El incidente tuvo lugar hacia las 22:20 hora local de la capital surcoreana, Seúl, donde algunos de los testigos declararon que la multitud se fue volviendo cada vez más violenta y caótica a medida que avanzaba la noche, pues en el lugar había al menos más de 10 veces más gente de lo habitual.

Las autoridades surcoreanas informaron que hay extranjeros entre las víctimas, quienes ya fueron trasladados a los hospitales cercanos.

Hasta el momento no se ha reporta que ninguna de las víctimas sean personas de nacionalidad mexicana.