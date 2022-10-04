EU y Corea del Sur responden a misil de Corea del Norte sobre Japón

Por primera vez en cinco años, Corea del Norte disparó un misil sobre Japón, la acción ocurrió sin previo aviso, por lo que las alertas del país nipón sonaron para advertir a la gente que buscaran refugio. Esto es lo que se sabe de dicho acto.

Además, en respuesta al misil de Corea del Norte que sobrevoló Japón, Estados Unidos y Corea del Sur lanzaron cuatro cohetes en dirección al Mar de Japón.

La acción de Corea del Norte fue calificada por las autoridades japonesas como un “acto altamente provocativo y una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad”.

Después de que Corea del Norte lanzó el misil sin previo aviso, Japón advirtió a sus ciudadanos que se pusieran a cubierto, también suspendió algunos servicios de trenes.

#Japón

Suenan alarma de sirena de ataque aéreo. Esta es la 23a vez este año que Corea del Norte ha lanzado misiles, incluidos los misiles de crucero.@geopolytica @RujidoSideral

🔻 https://t.co/nWvHx4cQ13 — Myriane Libre🗽 (@MyrianeLibre) October 4, 2022

El primer misil en 5 años de Corea del Norte a Japón

Este es el primer misil que Corea del Norte lanza sobre el territorio de Japón desde 2017. El lanzamiento alcanzó un estimado de 4 mil 600 kilómetros, por lo que se convirtió en el recorrido más largo de un misil de prueba de Norcorea.

Tuvo una altitud de unos mil kilómetros y una velocidad máxima que alcanzó Mach 17, es decir, 17 veces la velocidad del sonido, según informaron funcionarios de Japón.

Cabe destacar que el país generalmente lanza sus misiles en dirección al espacio, para evitar que sobrevuelen en los países vecinos.

Respuesta sobre el misil de Corea del Norte en Japón

En respuesta a Corea del Norte, Japón y Estados Unidos realizaron un ejercicio militar conjunto para mostrar su poder en armamento y demostrar que ambos países “responderán a cualquier situación con su estrecha colaboración”.

En un video publicado por el Ministerio de Defensa de Japón, se vieron aviones de combate japoneses F-15 y F-2 volando con aviones de combate estadounidenses F-35b en el aire.

🔸 Japón y EEUU realizan ejercicios militares conjuntos en respuesta al lanzamiento de misiles de Corea del Norte. pic.twitter.com/L4DFdyEfSQ — Voz de América (@VozdeAmerica) October 4, 2022

Corea del Sur también se sumó a la respuesta contra Norcorea y realizó simulacros de bombardeo.

El ejército de Corea del Sur dijo que movilizó cuatro aviones de combate F-15K y arrojó un par de bombas guiadas sobre un objetivo frente a su costa oeste, en lo que se describió como una demostración de capacidad de ataque de precisión.

En tanto, el reortero Josh Smith indicó que EU y Corea del Sur lanzaron al menos cinco misiles: 1 Hyunmoo-2 de Corea del Sur que falló y se estrelló, y 4 ATACMS fabricados en Estados Unidos (2 disparados por cada lado).