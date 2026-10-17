Frente frío 2 y huracán “Trudy” desatan lluvias intensas; así el clima en México
Conoce cuál será el clima para este sábado. El huracán “Trudy” y la llegada del frente frío dejarán lluvias intensas, viento fuerte y temperaturas congelantes.
El frente frío número 2 y el huracán "Trudy" provocarán lluvias intensas, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento en diferentes regiones de México. Estos fenómenos también afectarán al centro del país, incluido al Valle de México, donde se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes. Consulta el clima.
Pronóstico de lluvias para el sábado 17 de octubre
El frente frío núm. 2 recorrerá el litoral del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, por lo que se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales torrenciales en:
- Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (sur y costa), Veracruz (sur), Tabasco (oeste, centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte).
- Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Puebla (norte y sureste) y Guerrero (suroeste).
- Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Nayarit (sur), Hidalgo (norte y este), Campeche (suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte y centro).
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California (centro y sur), Baja California Sur, Sonora (oeste), San Luis Potosí (sureste) y Querétaro (norte).
- Intervalos de chubascos: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
- Lluvias aisladas: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.
Temperaturas máximas y mínimas para el 17 de octubre
- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa y Sonora (norte y centro).
- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Oaxaca (costa), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
Fin de semana congelado; CDMX con bajas temperaturas
La Ciudad de México (CMDX) tendrá un descenso de temperaturas del viernes 16 al lunes 19 de octubre de 2026, con mínimas de entre 4 y 7 grados Celsius en las zonas altas del sur y poniente, principalmente durante las madrugadas.
De acuerdo con el aviso especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se prevé un ambiente frío a muy frío por las mañanas y madrugadas, mientras que por las tardes las temperaturas máximas oscilarán entre los 16 y 21 grados Celsius.