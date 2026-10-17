Frente frío 2 y huracán “Trudy” desatan lluvias intensas; así el clima en México

El frente frío número 2 y el huracán "Trudy" provocarán lluvias intensas, bajas temperaturas y fuertes rachas de viento en diferentes regiones de México. Estos fenómenos también afectarán al centro del país, incluido al Valle de México, donde se esperan chubascos y lluvias puntuales fuertes. Consulta el clima.

Pronóstico de lluvias para el sábado 17 de octubre

El frente frío núm. 2 recorrerá el litoral del golfo de México e interaccionará con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, por lo que se pronostican lluvias fuertes a muy fuertes en el noreste, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales torrenciales en:



Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (sur y costa), Veracruz (sur), Tabasco (oeste, centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte).

Jalisco (costa y sur), Colima, Michoacán (sur y costa), Veracruz (sur), Tabasco (oeste, centro y sur), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (norte). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Puebla (norte y sureste) y Guerrero (suroeste).

Puebla (norte y sureste) y Guerrero (suroeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Nayarit (sur), Hidalgo (norte y este), Campeche (suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte y centro).

Nayarit (sur), Hidalgo (norte y este), Campeche (suroeste), Yucatán (sur) y Quintana Roo (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California (centro y sur), Baja California Sur, Sonora (oeste), San Luis Potosí (sureste) y Querétaro (norte).

Baja California (centro y sur), Baja California Sur, Sonora (oeste), San Luis Potosí (sureste) y Querétaro (norte). Intervalos de chubascos: Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos. Lluvias aisladas: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes.

Temperaturas máximas y mínimas para el 17 de octubre

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa y Sonora (norte y centro).

Sinaloa y Sonora (norte y centro). Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nayarit, Oaxaca (costa), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Baja California Sur, Nayarit, Oaxaca (costa), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

zonas serranas de Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Fin de semana congelado; CDMX con bajas temperaturas

La Ciudad de México (CMDX) tendrá un descenso de temperaturas del viernes 16 al lunes 19 de octubre de 2026, con mínimas de entre 4 y 7 grados Celsius en las zonas altas del sur y poniente, principalmente durante las madrugadas.

De acuerdo con el aviso especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se prevé un ambiente frío a muy frío por las mañanas y madrugadas, mientras que por las tardes las temperaturas máximas oscilarán entre los 16 y 21 grados Celsius.