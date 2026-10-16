¡Se acerca el frío! Esta es la temperatura mínima que se espera en la CDMX este fin de semana

¡QUÉ FRÍO! La Ciudad de México (CMDX) tendrá un descenso de temperaturas del viernes 16 al lunes 19 de octubre de 2026, con mínimas de entre 4 y 7 grados Celsius en las zonas altas del sur y poniente, principalmente durante las madrugadas.

De acuerdo con el aviso especial de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se prevé un ambiente frío a muy frío por las mañanas y madrugadas, mientras que por las tardes las temperaturas máximas oscilarán entre los 16 y 21 grados Celsius.

El sábado 17 de octubre se espera la temperatura máxima más baja del periodo. Además, se pronostican lluvias fuertes durante la noche del viernes y madrugada del sábado, así como chubascos durante el resto de los días señalados.

Además, se esperan vientos con rachas fuertes que podrían superar los 50 kilómetros por hora entre la noche del viernes 16 de octubre y el sábado 17 de octubre.

Frente frío 2: estados afectados

¡No guardes las cobijas ni la chamarra! De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 2 de la temporada 2026-2027 afecta principalmente a estados del norte y noreste de México, con lluvias, vientos fuertes y descenso de temperaturas.



Chihuahua

Durango

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

El frente frío mantendrá su recorrido por la vertiente del Golfo de México durante el sábado 16 de octubre. Los modelos meteorológicos indican que para el domingo se ubicará como un sistema estacionario sobre la Bahía de Campeche, favoreciendo un aumento en la probabilidad de lluvias e intensificación en las rachas de viento.

Ante las bajas temperaturas de las mañanas y las probables lluvias, sugieren abrigarse bien en capas, evitar cambios bruscos de temperatura y manejar con precaución en carreteras del norte por la visibilidad reducida debido a las lluvias.