Este será el mejor lugar del mundo para ver el eclipse total de Sol del 12 de agosto

El municipio de Paredes de Nava, ubicado en la provincia de Palencia, España, se transformará el próximo miércoles 12 de agosto de 2026 en uno de los puntos de observación científica y astronómica más privilegiados de Europa para contemplar un eclipse total de Sol.

La Organización Salmantina de la Astronáutica y el Espacio (OSAE), bajo la coordinación de su presidente Miguel Ángel, eligió esta localidad por sus condiciones tan favorecedoras para el seguimiento del eclipse. Durante la fase central del evento, la Luna ocultará por completo el disco del Sol durante un minuto y 44 segundos en total, y así sumergirá el entorno rural en un atardecer repentino con un descenso térmico notable de entre 3 y 5 grados centígrados.

Especialistas de la OSAE explicaron que los asistentes podrán presenciar momentos clave del alineamiento cósmico, tales como el destello del "anillo de diamante", que ocurre uno o dos segundos antes de la oscuridad total, y las "Perlas de Baily", una cadena de puntos brillantes producida por el paso de los rayos solares a través de las montañas y valles del relieve lunar. Durante el minuto y 44 segundos de cobertura absoluta, la corona solar, habitualmente invisible a simple vista debido al brillo del astro, se desplegará en el cielo de Paredes de Nava, permitiendo a los observadores retirarse temporalmente las gafas de protección homologadas.

Lanzarán un globo sonda para investigar el eclipse

Como parte de las actividades científicas programadas para la jornada en Paredes de Nava, la Organización Salmantina de la Astronáutica y el Espacio coordinará el lanzamiento de un globo sonda estratosférico diseñado para recopilar datos sobre el comportamiento del fenómeno en la alta atmósfera. Esta misión científica, enmarcada en el proyecto de investigación espacial de la entidad, tiene como propósito medir las variaciones de temperatura, presión atmosférica, radiación solar y alteraciones eólicas a medida que la sombra de la Luna avance sobre la península ibérica.

El instrumental a bordo del globo sonda registrará parámetros atmosféricos únicos durante el transcurso de la totalidad, ofreciendo información valiosa para analizar el impacto inmediato del enfriamiento de la sombra lunar en la estratosfera. La iniciativa posiciona a Paredes de Nava como un centro de divulgación científica de referencia en Castilla y León, reuniendo a astrónomos, investigadores y aficionados a la astrofotografía de diversos países.

Recomendaciones para no dañarse la vista

Para garantizar la integridad visual durante el eclipse solar en Palencia, la OSAE y el Ayuntamiento de Paredes de Nava recordaron que es indispensable utilizar gafas de eclipse certificadas antes y después del periodo de totalidad de un minuto y 44 segundos. Las autoridades enfatizaron que el uso de filtros no homologados, placas radiográficas o binoculares sin protección puede generar quemaduras irreversibles en la retina. Asimismo, para la captura de fotografías y videos mediante dispositivos móviles o cámaras reflex, se instó a la población a emplear filtros solares profesionales colocados en un trípode para evitar daños en los sensores ópticos.

Al concluir la fase de totalidad del eclipse y producirse el atardecer definitivo en la comunidad palentina, la experiencia astronómica continuará durante la noche con la observación de la lluvia de meteoros de las Perseidas. Aprovechando la baja contaminación lumínica de la comarca de Tierra de Campos, Paredes de Nava ofrecerá una jornada completa de actividades nocturnas para la contemplación del firmamento y el seguimiento de las famosas "lágrimas de San Lorenzo".