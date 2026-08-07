¿México también? Lista de países en los que el 12 de agosto se verá el eclipse solar total y en los que será parcial

El eclipse solar del 12 de agosto ocurrirá al atardecer en la península ibérica; un fenómeno que podrá ser visto de forma total, como el del 8 de abril en México, en diferentes ciudades de solo 5 países.

Mientras que el eclipse parcial podrá ser visto en gran parte de Europa, países nórdicos e incluso en zonas de Norteamérica, ¿podrá ser visto en México?

La NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio) confirmó la lista de ciudades que lo podrán ver el próximo miércoles alrededor de las 19:00 (hora peninsular).

Lista de países donde se verá de forma total el eclipse solar

El eclipse sale del Ártico ruso, por lo que su sombra total comenzará en el extremo norte de Siberia, cerca del Polo Norte. Su umbra se desplazará hacia el noroeste, cruzando el Atlántico Norte y pasando por los siguientes países:



Groenlandia

Islandia

Norte de Rusia (Siberia)

Norte de España (A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Bilbao, Vitoria, Burgos, Palencia, Valladolid, Logroño, Soria, Zaragoza, Lérida, Tarragona, Castellón, Valencia, Palma de Mallorca)

(A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Bilbao, Vitoria, Burgos, Palencia, Valladolid, Logroño, Soria, Zaragoza, Lérida, Tarragona, Castellón, Valencia, Palma de Mallorca) Una parte del noroeste de Portugal (parroquias de Guadramil y Rio de Onor)

De acuerdo con la NASA, la umbra sale de la península por la costa este de España y cruza las Islas Baleares, alrededor de las 20:35 hora local, para luego perderse en el mar Mediterráneo.

Lista de países que verán el eclipse solar del 12 de agosto de manera parcial

Debido a la órbita de la Luna y a la rotación de la Tierra, la trayectoria de la sombra de este astro se desplazará de norte a sureste. Por ello, varias ciudades de Europa solo podrán observar el eclipse solar de forma parcial, con una cobertura inferior al 80 %.



Francia

Reino Unido

Irlanda

Bélgica

Alemania

Suiza

Austria

Italia

Noruega

Finlandia

Rusia (en la mayor parte del país será parcial; solo el extremo norte de Siberia verá la totalidad)

América del Norte



Canadá (cobertura de menos del 20 %)

Alaska

On Aug. 12, you have the chance to experience a total solar eclipse from anywhere in the world.



Starting at 1:15pm ET (1715 UTC), we'll stream live as the Moon passes in front of the Sun, bringing the views and the science straight to you.



Get safe viewing tips in this video. pic.twitter.com/AMkUR50Fo7 — NASA (@NASA) August 5, 2026

¿A qué hora se podrá ver el eclipse solar en México?

¡La NASA ya está lista! A las 11:15 de la mañana de este miércoles 12 de agosto, la Administración comenzará la transmisión en vivo para que los mexicanos puedan disfrutar de las diferentes etapas del eclipse hasta que alcance su punto máximo.

El fenómeno podrá seguirse totalmente EN VIVO a través de los canales oficiales y plataformas digitales de la agencia espacial. Se prevé que el punto máximo se alcance a las 20:29 (hora España).