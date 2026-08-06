¿Qué son las perlas de Baily, destellos que se podrán ver ÚNICAMENTE durante el eclipse solar 2026 del 12 de agosto?

¡Estamos a días del eclipse solar 2026! Este evento astronómico tendrá fecha el 12 de agosto y con ello un fenómeno especial que se da únicamente durante este tipo de eventualidades; te hablamos de las perlas de Baily.

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¿Qué son las perlas de Baily que se verán en el eclipse total de sol?

Segundos antes de la fase total del eclipse, se observan en el borde del Sol aún visible unos puntos luminosos conocidos como perlas de Baily, en honor al astrónomo británico que las describió en el siglo XIX. Estos puntos son la luz solar que se filtra a través de los valles lunares.

En el último instante, solo queda un punto brillante y se observa un anillo de luz alrededor de la Luna, conocido como anillo de diamante por su similitud con esta joya.

¿Cuáles son las etapas y cómo se ven las perlas de Baily durante el eclipse solar 2026?

Las perlas de Baily solo duran unos segundos, lo que hace difícil que todos puedan percibirlas. Tras su espléndida aparición, estos destellos desaparecen hasta quedar como un punto brillante en el borde de la Luna. Este destello crea la apariencia de un enorme anillo de diamantes.

No olvides que durante este tiempo no debes quitarte tus lentes especiales para ver el eclipse solar total. Una vez que desaparece el destello y con ello ya no está el anillo de diamantes, es cuando puedes quitarte los lentes especiales.

Una vez que comienza la tercera etapa del eclipse, es decir, cuando la luz solar comienza a asomarse de nuevo, es entonces que empieza la fase previa al final y donde debes colocarte de nuevo los lentes y podrás observar de nuevo a las perlas de Baily y las franjas de sombra.

Cuando la luz solar comience a asomarse por el borde opuesto de la Luna, habrá terminado la totalidad. Este momento, llamado tercer contacto, es la señal para dejar de mirar directamente y volver a colocarte los anteojos para eclipses antes de que aparezca el primer destello.