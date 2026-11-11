El envenenamiento de perros en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México (CDMX) volvió a generar preocupación entre los habitantes de la zona. La activista Karina Cortes denunció al menos 30 casos durante 2026, presuntamente relacionados con cebos de pollo que habrían sido colocados para proteger cultivos.

De acuerdo con la denuncia, los casos se han registrado en Xochimilco y han provocado que vecinos de San Luis Tlaxialtemalco exijan una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar quiénes serían los responsables.

¿Cuántos perros han sido envenenados en Xochimilco?

La activista Karina Cortés señaló que durante 2026 se han registrado al menos 30 casos de envenenamiento de perros en la zona.

La cifra también refleja antecedentes de esta problemática, pues durante 2025 se reportaron alrededor de 50 animales afectados, de acuerdo con la denucia.

¡Ahora en Xochimilco! La activista Karina Cortés denuncia al menos 30 casos de envenenamiento a perritos este año por cebos de pollo, presuntamente colocados por productores para proteger sus cultivos; en 2025 fueron unos 50 animales afectados.



Vecinos de San Luis… pic.twitter.com/oCcEMwMXv1 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 2, 2026

¿Cómo envenenaban a los perros de Xochimilco?

De acuerdo con la activista, los envenenamientos estarían relacionados con cebos de pollo presuntamente colocados para proteger los cultivos.

Vecinos exigen investigar el envenenamiento de animales

Habitantes de San Luis Tlaxialtemalco exigen que se investiguen los casos y se esclarezca quién estaría colocando los presuntos cebos envenenados.

Además, los vecinos recuerdan que el envenenamiento de animales es un delito, por lo que piden que las denuncias sean atendidas y se investiguen los casos.

Cierran área canina y lanzan ALERTA para proteger a los perros

Por medio de una alerta comunitaria, se informó sobre el cierre del área canina del Parque México, por lo que se le pide a los dueños de mascotas tomar precauciones durante los paseos.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar que los perros ingieran cualquier alimento u objeto que encuentren tirado en el suelo, ya que podría representar un riesgo para su salud.

Asimismo, se pide a los propietarios pasear a sus mascotas únicamente sobre las banquetas y evitar el ingreso al área canina, que permanecerá cerrada hasta que exista una indicación oficial para su reapertura.

Esta medida se toma como precaución ante lo ocurrido anteriormente en el Parque España, situación que ha generado preocupación entre la comunidad de vecinos y dueños de mascotas.